الوداد البيضاوي ينتصر في ذهاب المباراة النهائية للدوري الإفريقي

هبة بريس - الرياضة

انتصر فريق الوداد الرياضي على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم الأحد بهدفين مقابل هدف واحد بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن ذهاب نهائي الدوري الأفريقي.

الهدف الودادي حمل بصمات لحتيمي، في الدقيقة 41،قبل ان ثعادل للفريقي جنوب افريقي النتثجة اثر اعلان الحكم عن ضربة جزاء .

ومكنت تسديدة قوية للاعب أنس سرغات في الدقيقة 78 من اختراق مرمى الفريق الجنوب إفريقي وتحقيق التقدم في النتيجة في انتظار نتيجة مباراة الاياب بجنوب افريقيا .

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