الوداد البيضاوي ينتصر في ذهاب المباراة النهائية للدوري الإفريقي
هبة بريس - الرياضة
انتصر فريق الوداد الرياضي على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم الأحد بهدفين مقابل هدف واحد بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن ذهاب نهائي الدوري الأفريقي.
الهدف الودادي حمل بصمات لحتيمي، في الدقيقة 41،قبل ان ثعادل للفريقي جنوب افريقي النتثجة اثر اعلان الحكم عن ضربة جزاء .
ومكنت تسديدة قوية للاعب أنس سرغات في الدقيقة 78 من اختراق مرمى الفريق الجنوب إفريقي وتحقيق التقدم في النتيجة في انتظار نتيجة مباراة الاياب بجنوب افريقيا .
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7 تعليقات
كانت المباراة في صالح الوداد وضيع حمدهوني كرتا كادة ان تنهي امال فريق مملد صندوص
المباراة كانت في صالح الوداد وضيع حمدهوني كرتا كادة ان تنهي امال فريق مملد صنضوص
ألف مبروك للوداد الرياضي على هذا الفوز الثمين ..
سان داونز الجنوب إفريقي فريق صعب جداً ولكن الوداد يعرف نقط الضغط عليه..
نتمنى لهم الفوز في الإياب..
مبروك للعائلة الودادية ..
فوز مستحق عن جذارة واستحقاق للوداد ..