أولمبيك أسفي يحقق تعادل قاتل أمام مولودية وجدة

فرض أولمبيك اسفي تعادلا قاتلا على مضيفه مولودية وجدة بهدف لمثله، في المباراة التي دارت بينهما، مساء اليوم الأحد، على أرضية الملعب الشرفي بوجدة، لحساب الجولة الثامنة من البطولة الاحترافية إنوي.

وجاء الهدف الأول في المقابلة بنيران صديقة من اللاعب يوسف ميشطي، الذي سجل ضد مرماه في حدود الدقيقة الـ15، قبل أن يعادل أولمبيك اسفي النتيجة في الوقت بدل الضائع بعدما اصطاد ضربة جزاء انبرى لها سهيل يشو بنجاح.

وحققّ بذلك مولودية وجدة التعادل الثالث في الدوري الاحترافي هذا الموسم، بينما تعادل القرش المسفيوي للمرة السادسة منذ انطلاق المسابقة المحلية.

وبات رصيد مولودية وجدة عقب هذا التعادل ثلاث نقاط في المرتبة الأخيرة دائماً، فيما بلغ عدّاد أولمبيك آسفي النقطة التاسعة في المركز التاسع.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0