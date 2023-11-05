العسري يخلف منيب على رأس الحزب الاشتراكي الموحد

2023-11-05 / 21:10
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

انتخب اليوم الأحد جمال العسري أمينا عاما للحزب الاشتراكي الموحد، ليخلف بذلك نبيلة منيب على رأس الحزب الاشتراكي الموحد.

وكشفت مصادر هبة بريس، أن المكتب السياسي الذي اجتمع اليوم بالبيضاء، اختار العسري جمال ليقود سفينة الحزب، فيما اُختيرت منيب نائبة له، في تجمع حزبي حضره مايقارب حوالي 800 مؤتمر ومؤتمرة، بينما طغت قضية فلسطين على أولى جلسات المؤتمر بمشاركة باحثين ومختصين في الشأن الساسي والاقتصادي والاستراتيجي.

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‫3 تعليقات

  1. بصراحة مونيب قتلت الاشتراكيين لان تدخلاتها تحس انها دئما ضد المملكة في بعض الموقف وتريد أن تركب عليها لتقول للمغاربو شوفوني السياسي هو دالك الدي يقف مع وطنه ضالما أو مضلوما ولاينجر ليضرب بلسانه وطنه وتقفته

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  2. الاشتراكي الموحد له أهداف نبيلة تجاه قضايا الشعب المغربي ويظهر ذلك جليا من تدخلات نسبة منيب لكنه يبقى ضعيفا ومتاخرا أمام الأحزاب الكبيرة التي تستعمل المال في الانتخابات فتستحوذ على المقاعد البرلمانية والجماعية .

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  3. ..لا رأي لمن لا يطاع …أولاد عبدالواحد كلهم واحد طافروها الأولون و..أحزاب وأحزاب ألوان وأشكال الحزب الحقيقي لم يولد بعد لم يتشكل..إبن البط عوام…….. مخ

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