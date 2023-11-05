لغموشي يتوج ببطولة إفريقيا لسباق دراجات BMX ويتأهل للألعاب الأولمبية

لغموشي يتوج ببطولة إفريقيا لسباق دراجات BMX ويتأهل للألعاب الأولمبية

2023-11-05 / 21:05
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توج الدراج المغربي نديم لغموشي، اليوم الأحد، بطلا لإفريقيا في صنف سباق دراجات (بي إم إكس)، التي احتضنتها بولاوايو في زيمبابوي، يومي 4 و5 نونبر الجاري، ليحجز بذلك بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2004، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الدراجة المغربية في هذا الصنف.

وذكرت الجامعة الملكية المغربية للدراجات، في بلاغ ، أن الدراج نديم لعنوشي (28 سنة) والذي يقيم في لندن، تفوق على ثمانية متسابقين من جنوب إفريقيا حلوا على التوالي في المراكز من الثاني إلى التاسع.

وأضافت أن هذه البطولة الإفريقية عرفت مشاركة 70 متسابقا ومتسابقة، 30 منهم من جنوب إفريقيا، تنافسوا في سباقات الكبار والكبيرات وفئتي أقل من 23 سنة ذكورا وإناثا ثم الشبان والشابات.

وكان لغموشي قد شارك في مسابقة (بي إم إكس) ، وهو صنف جديد على الدراجة الوطنية، في بطولة العالم المجمعة ( 13 بطولة في بطولة واحدة)، التي أقيمت بغلاسغو في الفترة ما بين 05 و 13 غشت الماضي.

يذكر أن النتائج الملفتة التي حققتها الدراجة المغربية، تندرج ضمن عقد الأهداف الذي يربط الجامعة الملكية المغربية للدراجات بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والدعم الموصول للجنة الوطنية الأولمبية المغربية.

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