أول نشاط رسمي لوزير التعليم العالي بعد إصابته في حادثة سير

2023-11-05 / 21:02
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ظهر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، عبد اللطيف ميراوي ، اليوم الأحد في أول نشاط رسمي له بجامعة محمد السادس لعلوم الصحة بمدينة الدار البيضاء بعد تعافيه من الاصابة التي تعرض لها خلال حادثة سير الشهر الماضي بالعاصمة الرباط . .

وكانت الوزارة ذاتها قد اوضحت ضمن بلاغ لها أن ميراوي تعرض للحادث على مستوى شارع الإمام مالك بمدينة الرباط عندما كان متوجها إلى مقر الوزارة عقب مشاركته في فعاليات علمية نظمت بجامعة محمد الخامس بالرباط.

وأضاف المصدر ذاته أن الحادثة نتجت إثر محاولة سائق سيارة الوزير تفادي مركبة قادمة من الاتجاه المعاكس والتي ارتكبت مخالفة سير بعدم احترام أسبقية اليمين.

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