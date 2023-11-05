مسيرة اسرائيلية تقــ..ـتل 4 مدنيين بينهم أطفال جنوب لبنان

2023-11-05 / 20:34
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هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بمقتل 4 مدنيين بينهم 3 أطفال جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لسيارتهم قرب بلدة عيناتا جنوبي لبنان.

وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة، مساء اليوم، عندما استهدفت مسيراتها سيارة مدنية على طريق عيناتا – عيترون في قضاء بنت جبيل”.

وتابع: “في التفاصيل أن سيارتين كانتا تسيران خلف بعضهما، الأولى يقودها الصحافي سمير عبد الحسين أيوب وخلفه سيارة تقودها المواطنة هدى عبد النبي حجازي (ابنة أخت الصحافي) وبرفقتها والدتها وأولادها الثلاثة، عندما تعرضوا لغارة من مسيرة معادية”.

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