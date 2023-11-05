عمرو موسى: دعوات استخدام “النووي ” ضد غزة يثبت امتلاك اسرائيل له

2023-11-05 / 19:42
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هبة بريس - وكالات

علق الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، على دعوات استخدام السلاح النووي في غزة، مؤكدا أنها إثبات على امتلاك إسرائيل له.

وكتب موسى عبر منصة “إكس”: “ما صرح به أمس أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية من الدعوة إلى استخدام السلاح النووي لإخضاع غزة وحماس هو أول اعتراف لأحد كبار المسؤولين بإسرائيل بامتلاك إسرائيل للسلاح النووي ويطرح امكانية التهديد به بل يقترح على الحكومة المتطرفة القائمة استخدامه”.

وتابع: “أدعو الجامعة العربية لتسجيل التصريح وإبلاغه حرفيا ورسميا إلى أمين عام الأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة ازاء هذا التطور الخطير لدى الأجهزة المختصة بمنع الانتشار النووي ونزع السلاح، وفي مواجهة احتمالات تفجير نووي تقدم عليه حكومة إسرائيل المتطرفة”.

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