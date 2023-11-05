البرازيل تعلن ترشحها لاستضافة كأس العالم للسيدات 2027

أعلنت وزارة الرياضة البرازيلية الترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات في عام 2027.

واكد أندريه فوفوكا وزير الرياضة في البرازيل إن بلاده قدمت خطاب نوايا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لاستضافة مونديال السيدات في العام 2027.

وأضاف فوفوكا في بيان رسمي:” لقد سلمت (الوثائق) للفيفا والاتحاد البرازيلي لكرة القدم نيابة عن الرئيس ، ويتضمن رغبة البرازيل في استضافة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2027 والضمانات الحكومية المطلوبة لطلب استضافة البطولة”.

وقدمت ألمانيا وبلجيكا وهولندا طلبا مشتركا لاستضافة البطولة في أبريل الماضي بينما يضم العرض المشترك الآخر الولايات المتحدة والمكسيك. في حين قدمت كلا من جنوب افريقيا والبرازيل طلبين منفصلين لتنظيم الحدث.

يشار الى أن مؤتمر “الفيفا” سيصوت على اختيار الدول المضيفة في 17 مايو من العام 2024.

وكانت أستراليا ونيوزيلندا استضافتا نسخة 2023 من كأس العالم للسيدات التي فازت بها إسبانيا. وستتقاسم الولايات المتحدة والمكسيك وكندا استضافة نهائيات كأس العالم للرجال في عام 2026.

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