الاضراب يشُل الجماعات المحلية في هذا التاريخ

هبة بريس - متابعة

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بيان لها خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 48 ساعة، يومي الأربعاء والخميس 8 و 9 نونبر 2023 تعبيرا عن استياء موظفي الجماعات الترابية من استمرار تدهور القدرة الشرائية لهم نتيجة ارتفاع الأسعار، وتجميد الأجور.

واضاف بيان الجامعة أن هذا الاضراب ياتي احتجاجا على استمرار معاناة موظفي الجماعات الترابية فيما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالحهم وتأخر ذلك. بالإضافة إلى عدم تفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات المتعلقة بالموارد البشرية في الجماعات الترابية.

وفي نفس السياق، انتقدت الجامعة استمرار تدخل المستشارين في شؤون تسيير الموظفين بطرق تخالف القانون، واستمرار معاناة عمال التدبير المفوض و عاملات وعمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين.

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