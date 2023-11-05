زيارة مرتقبة لوزير خارجية روسيا “سيرغي لافروف ” الى المغرب

هبة بريس - الرباط

يرتقب أن يزور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، المغرب قريباً، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذا بغية التحضير للدورة السادسة لمنتدى التعاون الروسي العربي الذي سيعقد بمراكش شهر دجنبر المقبل .

وقالت “مغرب انتلجنس” ٱن مصادر دبلوماسية روسية تحدثت عن الزيارة حيث سيلتقي لافروف في المغرب، بوزير الخارجية ناصر بوريطة، وعدد من المسؤولين الآخرين، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية.

وكان سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا قد زار المغرب عام 2019، وعقد مباحثات مع جلالة الملك محمد السادس.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0