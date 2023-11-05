زيارة مرتقبة لوزير خارجية روسيا “سيرغي لافروف ” الى المغرب

2023-11-05 / 19:16
1
هبة بريس - الرباط

يرتقب أن يزور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، المغرب قريباً، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذا بغية التحضير للدورة السادسة لمنتدى التعاون الروسي العربي الذي سيعقد بمراكش شهر دجنبر المقبل .

وقالت “مغرب انتلجنس” ٱن مصادر دبلوماسية روسية تحدثت عن الزيارة حيث سيلتقي لافروف في المغرب، بوزير الخارجية ناصر بوريطة، وعدد من المسؤولين الآخرين، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية.

وكان سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا قد زار المغرب عام 2019، وعقد مباحثات مع جلالة الملك محمد السادس.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنسعيد: خصصنا 312 مليون درهم لتعزيز البنيات الثقافية والشبابية بجهة كلميم واد نون

بنسعيد: خصصنا 312 مليون درهم لتعزيز البنيات الثقافية والشبابية…

2023-11-04 / 19:48
Photo of نقيب الصحفيين الفلسطينيين: المغرب بقيادة الملك سند قوي للشعب الفلسطيني

نقيب الصحفيين الفلسطينيين: المغرب بقيادة الملك سند قوي للشعب…

2023-11-04 / 19:38
Photo of بالأمم المتحدة.. المغرب يفضح انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف

بالأمم المتحدة.. المغرب يفضح انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات…

2023-11-04 / 17:27
Photo of مسيرة مليونية بالعيون ضد الهجمة الارهابية للبوليساريو على مدينة السمارة

مسيرة مليونية بالعيون ضد الهجمة الارهابية للبوليساريو على مدينة…

2023-11-04 / 16:46
Photo of وفد ألماني يزور مجلس عمالة الرباط

وفد ألماني يزور مجلس عمالة الرباط

2023-11-04 / 16:45
Photo of الاتحاد الإفريقي.. المغرب يؤكد على ضرورة المشاركة الفعالة للشباب

الاتحاد الإفريقي.. المغرب يؤكد على ضرورة المشاركة الفعالة للشباب

2023-11-04 / 15:53
Photo of “انفجارات السمارة”… دلالة التوقيت مرتبطة بقرار مجلس الأمن

“انفجارات السمارة”… دلالة التوقيت مرتبطة بقرار مجلس الأمن

2023-11-03 / 18:28
Photo of “أحداث السمارة”.. مشروع إرهابي يهدف لإضعاف محددات القوة الإستراتيجية للرباط

“أحداث السمارة”.. مشروع إرهابي يهدف لإضعاف محددات القوة الإستراتيجية…

2023-11-03 / 18:18
Photo of أحداث السمارة.. المغرب يلتزم أقصى درجات ضبط النفس في انتظار نتائج الأبحاث

أحداث السمارة.. المغرب يلتزم أقصى درجات ضبط النفس في…

2023-11-03 / 17:12
Photo of بنموسى: رفعنا ميزانية الوزارة بحوالي 5 مليارات درهم

بنموسى: رفعنا ميزانية الوزارة بحوالي 5 مليارات درهم

2023-11-03 / 16:39

تعليق واحد

  1. روسيا لا تعول عليها ولا تعتمد مند الستينات وهي تقول ولا تعمل الشفوي صلية وعشرة ل الزيرودوخت العرب مندحرب ستة ايام عبدالناصروهزيمتهبااطاءيرات الاسراءيلية وهو مريض الى ان مات بخسارة.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق