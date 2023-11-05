البرلمان العربي يدين تصريحات وزير اسرائيلي بقصف غزة بقنبلة نووية
قال البرلمان العربي في بيان يوم الأحد إن “تصريحات الوزير الإسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة يؤكد الطبيعة الإجرامية لسلطة الاحتلال ويعكس تماديها في التحدي السافر للقانون الدولي”.
وأدان البرلمان العربي تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو بشأن إلقاء قنبلة ذرية على قطاع غزة، مؤكدا “أنها تصريحات همجية تؤكد الطبيعة الإجرامية والعنصرية لسلطة الاحتلال، واستمرار تحديها السافر لكافة القوانين والأعراف الدولية”.
وشدد البرلمان العربي “على أن قوة الاحتلال الغاشمة ما كان يمكن لها أن تتمادى في هذا الإجرام وتهدد باستخدام هذه النوعية من أسلحة الدمار الشامل لولا حالة الصمت المُخزي التي تزال تسيطر على المجتمع الدولي رغم حرب الإبادة الجماعية والعنصرية التي تشنها قوة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني”.
واستغرب البرلمان العربي “مسارعة بعض المسؤولين في سلطة الاحتلال إلى محاولة التنصل من تلك التصريحات، رغم أن آثار العدوان الغاشم الذي تقوم به ضد قطاع غزة لا تقل دمارا عن آثار استخدام قنبلة ذرية، فضلا عن استخدام قوات الاحتلال أسلحة محرمة دوليا على مرأى العالم أجمع”.
وأضاف البرلمان العربي في بيانه: “أن محاولة سلطة الاحتلال التنصل من تلك التصريحات لا تحركه أية اعتبارات قانونية أو إنسانية هي بالأساس لا توجد في قاموسها، ولكنه هروب من اعترافها الرسمي بامتلاك تلك الأسلحة النووية، رغم إدراك العالم أجمع وإقراره بامتلاكها لها”.
ودعا البرلمان العربي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى القيام بمسؤولياتها الدولية وإدانة هذه التصريحات واعتبارها اعترافا رسميا من تل أبيب بامتلاكها الأسلحة النووية وتسجيل ذلك رسميا.
وكان وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، قد وصف إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بأنه “أحد الخيارات” لتحقيق هدف القضاء على حركة “حماس”.
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ضعف الحکام العرب وخوفھم علی مناصبھم بل وتآمرھم علی القضیۃ الفلسطینیۃ ھو مادفع ھذا الصھیوني الجبان والبائس علی الادلاء بھکذا تصریح استفزازي لمشاعر العرب والمسلمین کافۃ۔ فمتی یستیقظ الحکام العرب من سباتھم؟ الم یخجلوا من مواقف شرفاء العالم الحقیقیین الذین انتفظوا ضد ھمجیۃ وبربریۃ الصھاینۃ الجبناء؟ کفی من الکذب علی الشعوب والاستخفاف بمشاعرھم۔ الحکومات العربی یجب ان یقطعوا علاقاتھم بشکل نھائي مع الصھاینۃ المعتدین واعني الدول المطبعۃ وطرد سفراء بني صھیون واعادۃ سفرائھم الی بلدانھم، کما یجب قطع البترول والغاز عن امریکا الظالمۃ والمتواطئۃ مع الصھاینۃ، فھي طرف اساسي في ارتکاب المجازر الوحشیۃ الذي یھتز لھا الضمیر الانساني، فالسلاح الذي یقتل بہ اطفال ونساء وشیوخ غزۃ ھو ھدیۃ امریکیۃ للصھاینۃ في وقت یتفرج فیہ حکام العرب علی اخوانھم یذبحون ویقتلون نھار جھارا دون ان یحرک احدا منھم ساکنا۔ ماذا ننتظر من قمۃ العار یوم 11 نونبر، سوی کلمات جوفاء وبیان ختامي معروف مسبقا حفظہ الصغیر والکبیر۔ بیانات الادانۃ اکل علیھا الدھر وشرب۔ الیھود یخططون لاحتلال العرب وتحقیق حلمھم الذي راودھم۔