عندما تُصبح ثقافة الاحتجاج مطية للتطاول على المِلك العمومي

هبة بريس_ الرباط

لايختلف اثنان، عن كون المغرب قطع أشواطا كبيرة في ترسيخ دولة الحق والقانون واحترام المؤسسات الدستورية، وتثبيت مبدأ الحريات وحقوق الانسان كقاعدة أساسية لبناء دولة حديثة، وهو ما شهد به ويشهد به العدو قبل الصديق، والبعيد قبل القريب، وهو ما يمكن أن نستشفه من خلال الجو العام المطبوع بالنقاش الدستوري والقانوني والمطلبي والمطبوع أيضا بدخول المغرب زمن الثورة الدستورية الديمقراطية، مع اعطاء مساحات واسعة للنشطاء الحقوقيين والاجتماعيين وعموم المواطنين بمختلف فئاتهم للتعبير عن آرائهم وأفكارهم ومطالبهم العادلة في إطار احترام القانون ومضامين الدستور، وهي المساحة التي قلّما نجدها في بعض الدول في مناخنا الإقليمي، هذه الأخيرة (الدول) التي ينتهج البعض منها سياسة العصا والجزرة وتكميم الأفواه….

نعم، لقد خطا المغرب خطوات جد هامة في تكريس دولة الحق والقانون، لكن الملاحظ هو أن هذا المبدأ تم فهمه بطريقة خاطئة على مايبدو من قبل البعض وليس الكل، بيد أن هناك من بات يتحدث عن الحقوق دون الواجبات رغم أن انفصالهما صعب للغاية، وهكذا أصبح منطق الاحتجاج مطية لكل شيء بلا منطق يحكمه…

الفهم الخاطئ والسيىء لأسبقية النضال على العمل، ساهم في بروز نماذج للعديد من الممارسات والمظاهر التي أثرت سلبا على حياة المواطنين وحرية تنقلاتهم، نجد من بين ذلك ظاهرة احتلال الملك العمومي، التي منحت الفرصة للبعض ” للتشمير” على سواعدهم للنيل من جمالية المدن وملكها العام وعاثوا فسادا بمناطقها الخضراء والسطو عليه واستغلاله بأبشع الطرق، وهو الأمر الذي أصبح يثير العديد من علامات استفهام، ويبين بالملموس فشل الجهات المختصة في تعاملها مع هذه الظاهرة، وإيجاد مقاربة حقيقية بإمكانها المساهمة في الحد من هذا النزيف واسترجاع الفضاء العمومي الذي من المفروض أن يدر أرباحا طائلة لخزائن الجماعات، ويكون بالتالي في خدمة المجتمع.

معضلة احتلال الملك العمومي من قبل البعض، ظاهرة كانت حتى الزمن القريب مقتصرة على احتلال الشوارع والأزقة من قبل المحلات والمتاجر والمقاهي والباعة الجائلين، لكن عدواها انتقلت إلى بعض أصحاب المنازل االذين حولوا المساحات المحيطة بهم إلى ضيعات خاصة بهم استغلوها أمام أنظار المسؤولين بدون استحياء، بعد أن قام كل واحد منهم بإحاطة المساحات المتواجدة أمام محل سكناه بسياج، ووضع مدخلا يوصله إلى منزله بكل حرية، وكأن الجزء المترامي عليه يعود لملكيته، كما لم يكتف أبطال هذه الظاهرة بالإستحواذ على المساحات العمومية المخصصة للراجلين، بل وصل بهم الحد إلى وضع حواجز حجرية وحديدية تمنع المواطنين من التنقل، أو ركن سياراتهم بالليل.

هي ظاهرة منتشرة بكثرة بالعديد بالمدن المغربية، وليست مقتصرة على مدينة دون غيرها، بل صارت ظاهرة خطيرة وجب التعامل معها بحزم…

مدينة سطات على سبيل المثال لا للحصر، بلغت ظاهرة احتلال الملك العمومي ذروتها بمعظم الشوارع الرئيسية والساحات والأزقة، بل وحطمت أرقاما قياسية بالأحياء السكنية ” حي الخير، كمال…..”، والساحات ” ساحة محمد الخامس…”، بعد أن زحف الاسمنت والحديد على المساحات الخضراء فتحولت الحدائق الصغيرة وعلى قلتها إلى فضاءات خاصة، ووضعت عليها الكراسي، وتحولت المحلبات بقدرة قادر إلى مقاهي، بل هناك من بنى أسوارا من الرخام الغالي الثمن وتفنن في زخرفتها.

ندق ناقوس الخطر لعله يجد آذانا صاغية، مفاده، أن الفضاء العمومي بمدينة سطات صار محتلا بطرق غير قانونية، وأضحى ملحقا لأملاك خاصة، دون اعتبار لأي روح وطنية جماعية تخدم المدينة، ومن الغيورين والجمعويين والحقوقيين من اعتبروا هذا التحول سيؤدي لا محالة إلى انقراض الملك العمومي، معتبرين ذلك من بين التحديات الكبرى الموضوعة على طاولة المسؤولين بالمدينة للعمل وفق مقاربة تشاركية تروم وقف هذا النزيف الحاد.

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