التعادل الإيجابي يحسم مباراة اتحاد طنجة والمغرب الفاسي

التعادل الإيجابي يحسم مباراة اتحاد طنجة والمغرب الفاسي

2023-11-05 / 18:11
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حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، المباراة التي جمعت اتحاد طنجة بالمغرب الفاسي، برسم الجولة الثامنة من البطولة الاحترافية انوي في قسمها الأول.

الشوط الأول انتهى متعادلا بهدف لمثله، حيث كان الزوار سباقين للتسجيل عن طريق محسن بوريكة، قبل أن يعدل اتحاد طنجة النتيجة عن طريق إسماعيل خافي بعدها بدقيقتين.

ولم يكن الشوط الثاني مختلفا حيث تقدم المغرب الفاسي عن طريق نفس اللاعب محسن بوريكة ، قبل أن يعدل الحاجي كاني ماريكي النتيجة، لينتهي اللقاء بالتعادل هدفين في كل شبكة.

وجرت المباراة بملعب سانية الرمل بتطوان، بسبب الأشغال التي يخضع لها ملعب طنجة الكبير، وبهذه النتيجة رفع المغرب الفاسي رصيده للنقطة 14 في الصف الخامس بينما حافظ اتحاد طنجة على مركز 13 برصد 6 نقاط.

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‫6 تعليقات

  2. مقابلة ليست في المستوى المطلوب بين الفرقين هههههههههههه.

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  3. يعرف مستوى فريق المغرب الفاسي بقيادة مدربه طارق السكتوي أنه تحسن في هذآ الموسم وسبق المغرب الفاسي أنه هزم الاتحاد طنجة في مدينته.

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