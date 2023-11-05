الحسيمة ..أمواج الشاطئ تلقي رزما من الحشيش

2023-11-05 / 18:17
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هبة بريس - الحسيمة

لفظت مياء شاطئ “الرمود ” و”صباديا ” بتراب اقليم الحسيمة، رزما من الحشيش بحسب ما نقلته مصادر محلية .

وقالت المصادر ذاتها ، إن أمواج الشاطئين المذكورين القت بحوالي ثلاث رزم من الحشيش ، حيث يرجح أن تعود الكمية المقذوفة لتجار المخدرات التي تستعمل شواطئ الحسيمة منطلقا لعمليات التهريب .

واستنفرت الواقعة السلطات المحلية ورجال الأمن والدرك الملكي، حيث انتقلت إلى الشاطئ المذكور وجرى تمشيط كورنيش الحسيمة بالكامل.

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‫6 تعليقات

  1. يجب وضع حدا لهؤلاء مروج المخذرات والحبوب الهولسة والكحول وغيرها من الفواحش والمناكر التي دمرت حياة شبابنا وشباتنا وحسبنا آلله ونعم الوكيل.

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  2. الحمدلله الذي لفظها أمواج شاطئ الحسيمة لكانت ستكون كارثة إنسانية لاتنسى ولاتحمد عقباها.

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