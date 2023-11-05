الحسيمة ..أمواج الشاطئ تلقي رزما من الحشيش
هبة بريس - الحسيمة
لفظت مياء شاطئ “الرمود ” و”صباديا ” بتراب اقليم الحسيمة، رزما من الحشيش بحسب ما نقلته مصادر محلية .
وقالت المصادر ذاتها ، إن أمواج الشاطئين المذكورين القت بحوالي ثلاث رزم من الحشيش ، حيث يرجح أن تعود الكمية المقذوفة لتجار المخدرات التي تستعمل شواطئ الحسيمة منطلقا لعمليات التهريب .
واستنفرت الواقعة السلطات المحلية ورجال الأمن والدرك الملكي، حيث انتقلت إلى الشاطئ المذكور وجرى تمشيط كورنيش الحسيمة بالكامل.
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6 تعليقات
يجب وضع حدا لهؤلاء مروج المخذرات والحبوب الهولسة والكحول وغيرها من الفواحش والمناكر التي دمرت حياة شبابنا وشباتنا وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
الحمدلله الذي لفظها أمواج شاطئ الحسيمة لكانت ستكون كارثة إنسانية لاتنسى ولاتحمد عقباها.
الأمر واضح كوضوح الشمس أكيد أنها لأصحاب مروج المخذرات هههههههههههه.
شكرآ للمصادر المحلية على اخبارها بهذه الرزم من الحشيش.
ربما كانوا على مثني قرب وانقلب بهم .
إنها محاولة تفكيك عصابة اتجار بالمخذرات فاشلة للأسف.