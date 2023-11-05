الصحفي العالول يودع 4 من أبنائه شهداء في غزة

2023-11-05 / 15:30
3
هبة بريس _ وكالات

ودّع المصور الصحفي المتعاون مع الأناضول، محمد العالول، 4 من أبنائه قضوا في مجزرة إسرائيلية جديدة على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأَمّ العالول بعشرات الفلسطينيين صلاة الجنازة في مستشفى شهداء الأقصى على أطفاله، أحمد، ورهف، وكنان، وقيس، في حين تبقى من أبنائه طفله آدم، وزوجته التي تعاني من إصابة جراء القصف.
٢
وقال العالول: “أنا مثل أي صحفي، حيث كنت أعمل بمدينة خانيونس (جنوبا)، وقد كنت قبلها بيوم مع أطفالي وعائلتي”.

وأضاف للأناضول: “أطفالي طالبوني بالاستقالة، بسبب اشتياقهم لي”.

وتابع: “في اليوم الذي استشهد فيه أبنائي، طلب ابني كنان، قبل استشهاده، أن أصحبه معي للعمل، كي يبقى بجانبي”.

وأشار العالول إلى أنه تفاجأ بأن قصف الاحتلال على مخيم المغازي استهدف المربع الذي يسكن فيه.
اقرأ أيضا:

وأضاف: “المكان لا يوجد فيه أي موقع عسكري، وجارنا موظف بوكالة أونروا، والثاني عامل بناء، والثالث موظف سلطة”.

وأوضح أن “إسرائيل تقصف كل من ينقل الحقيقة”.

واستشهد 4 من أطفال العالول، في وقت متأخر السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف عددا من المنازل في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة.

وتسبب القصف بتدمير منزل العالول بشكل كامل، ما أدى إلى استشهاد 4 من أطفاله وإصابة طفله الخامس، وكذلك زوجته بجروح خطيرة، أُدخلت على إثرها غرفة العناية المكثفة.

كما استشهد ثلاثة من أشقاء الزميل الصحفي العالول، وأصيب والده ووالدته بجروح متوسطة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 9770 شهيدا

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 9770…

2023-11-05 / 15:43
Photo of الأمم المتحدة توضح حقيقة البسكويت “منتهي الصلاحية” المقدم لأهالي غزة-

الأمم المتحدة توضح حقيقة البسكويت “منتهي الصلاحية” المقدم لأهالي…

2023-11-05 / 13:25
Photo of ” تشاد ” تستدعي سفيرها لدى إسرائيل

” تشاد ” تستدعي سفيرها لدى إسرائيل

2023-11-05 / 12:09
Photo of ابنة زوج نائبة الرئيس الأمريكي.. يهودية تجمع التبرعات لأطفال غزة

ابنة زوج نائبة الرئيس الأمريكي.. يهودية تجمع التبرعات لأطفال…

2023-11-05 / 11:38
Photo of بلينكن يصل رام الله ويجتمع بمحمود عباس

بلينكن يصل رام الله ويجتمع بمحمود عباس

2023-11-05 / 11:11
Photo of عمليات دهم إسرائيلية ومواجهات مسلحة توقع ق_تلى وجرحى

عمليات دهم إسرائيلية ومواجهات مسلحة توقع ق_تلى وجرحى

2023-11-05 / 10:13
Photo of وزير ..إسرائيل تدرس إمكانية قصف غزة بقنبلة نووية

وزير ..إسرائيل تدرس إمكانية قصف غزة بقنبلة نووية

2023-11-05 / 09:37
Photo of مسيرة الإيطاليين في ميلانو رفضا للعدوان الإسرائيلي على عزة

مسيرة الإيطاليين في ميلانو رفضا للعدوان الإسرائيلي على عزة

2023-11-05 / 00:00
Photo of غزارة القصف الجوي…حماس تعلن عن فقدان 60 أسيرا اسرائيليا

غزارة القصف الجوي…حماس تعلن عن فقدان 60 أسيرا اسرائيليا

2023-11-04 / 23:47
Photo of حرب الأنفاق…هل وقعت اسرائيل في مستنقع غزة؟

حرب الأنفاق…هل وقعت اسرائيل في مستنقع غزة؟

2023-11-04 / 21:16

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق