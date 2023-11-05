المغربي أشرف الدغمي يفوز بالمرحلة الأخيرة لطواف بوركينا فاسو

” أشرف الدغمي” يفوز بالمرحلة الأخيرة لطواف بوركينا فاسو

2023-11-05 / 15:12
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فاز الدراج المغربي أشرف الدغمي، اليوم الأحد، بالمرحلة العاشرة والأخيرة من طواف بوركينا فاسو الدولي للدراجات الـ34، فيما تمكن البوركيني بول دومون من الفوز بالقميص الأصفر لهذه الدورة.

وأكمل أشرف الدغمي، الذي تغلب في خط النهاية على الإيفواري أبو سانوغو والمغربي عادل العرباوي، هذه المرحلة من الطواف التي ربطت بين سابوني وواغادوغو (103 كلم) في ساعتين و19 دقيقة و12 ثانية، بمتوسط سرعة 44.439 كلم/ساعة.

وعاد المركز الرابع للمغربي الحسين الصباحي.

وكان الدغمي قد فاز بالمرحلة الرابعة من هذا الطواف، كما احتل المركز الثاني خلال المرحلة السادسة التي فاز بها البوركيني بول دومونت.

وفاز الدراج المغربي عادل العرباوي يوم الخميس، بالمرحلة السابعة من طواف بوركينا فاسو الدولي التي جرت بين كودوغو وبورومو ، متقدما على البلجيكيين فان دي ميروب سام وووترز روتج.

وإلى جانب المنتخب الوطني الذي فاز بتذكرة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 للمرة الرابعة على التوالي، شاركت عدة منتخبات وطنية في هذا الطواف وهي مالي والكوت ديفوار وبنين والنيجر وغانا ورواندا والكاميرون والجزائر وغينيا والتوغو بالإضافة إلى منتخب بلجيكا وبوركينا فاسو.

ودافع عن الألوان الوطنية في هذا الحدث الرياضي القاري ، فضلا عن أشرف الدغمي، كل من عادل العرباوي وأسامة خافي، المصنفين، على التوالي، ثالثا ورابعا وعاشرا على الصعيد الإفريقي حسب آخر ترتيب صادر عن (أفريكا تور)، إلى جانب الحسين الصباحي وأنور رحمو وإبراهيم الصباحي، يقودهم الإطار الوطني محسن لحسايني.

وقطع المشاركون في الطواف مسافة إجمالية تبلغ 1200 كلم، موزعة على عشر مراحل أقصرها المرحلة الخامسة بين تينكودوغو ووزرغو ( 78 كلم)، وأطولها المرحلة السابعة بين كودوغو وبورومو (153 كلم).

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‫6 تعليقات

  3. نحن كشعب مغربي نفتخر بهذا الدراج أشرف الدغمي الذي فاز ألف مبروك للبطل الذي رفع راية المغرب في طواف بوركينافاسو.

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  4. نحن كشعب مغربي نفتخر بهذا الدراج أشرف الدغمي الذي فاز ألف مبروك للبطل الذي رفع راية المغرب في طواف بوركينافاسو.

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  5. مسيرة موفقة لدراج أشرف الدغمي حاشدة بالعطاء والمجهود حتى الوصول إلى الميدالية الذهبية.

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  6. نفتخر بك يا اشرف الدغمي لقد رفعت راسنا ورفعت راية المغرب بالتوفيق والنجاح الدائم والمستمر.

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