إسرائيل استخدمت “ثاني أكبر قنبلة” بترسانتها في مخيم جباليا

2023-11-05 / 15:06
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هبة بريس _ وكالات

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الضربة الإسرائيلية على مخيم جباليا بقطاع غزة تمت بقنبلتين يفوق الواحدة 900 كغ، وسط مطالبات إدارة بايدن بتفسير من إسرائيل لضربتها الأخيرة التي خلقت المئات بين شهيد وجريح.

ووفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”، يظهر تحليل أجرته الصحيفة لصور الأقمار الصناعية والصور ومقاطع الفيديو. أن إسرائيل استخدمت قنابل تزن 2000 رطل (900 كغ) في الهجوم على مخيم جباليا وهي منطقة مكتظة بالسكان شمال مدينة غزة.

حيث بلغ عرض الحفرتين اللتين سببهما الانفجار “حوالي 40 قدما”، وهي أبعاد “تتوافق مع الانفجارات التي قد ينتجها هذا النوع من الأسلحة في التربة الرملية الخفيفة”، وفقا لدراسة فنية أجرتها شركة أبحاث الذخائر “أرمامينت” عام 2016.

وقال مارك غارلاسكو، وهو محلل عسكري، ويعمل مستشارا عسكريا لمنظمة PAX الهولندية، إن القنابل ربما كانت تحتوي على “صمام تأخير”، والذي يؤخر التفجير حتى أجزاء من الثانية بعد اختراق السطح أو المبنى بحيث تصل القوة التدميرية للانفجار إلى عمق أكبر

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‫5 تعليقات

  1. هدا صحيح ومؤكد ولاغرابة في دلك لأن من يصدر عنه هدا الفعل الشنيع هم بمو صهيون المتعطشون للدماء وللإبادة والقتل والتدمير هدا اليوم هددوا بضرب غزة بقنابل نووية، يصرفون ساديتهم في قتل الأطفال والنساء والشيوخ ويهابون مواجهة المقاومين والجهاديين.

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