“حميشة” يعود إلى حلبات “الكيك بوكسينغ” بفوز مستحق في أمسية الغلوري

هبة بريس ^ رياضة

حقق المغربي محمد مزواري “حميشة” عودة ناجحة إلى غلوري بعد غياب طويل بسبب الإصابة وسجل فوزا حاسما على الفرنسي دياجيلي كامارا، أمس السبت، ضمن امسية غلوري للكيك بوكسينغ بمدينة ارنهيم الهولندية.

و بذلك أصبح رصيد “حميشة” 5-0 في منظمة GLORY ليقترب بذلك خطوة واحدة من المنافسة على اللقب في قسم وزن الوسط.

تجدر الإشارة إلى أن “الكيك بوكسر” المغربي محمد مزواري المعروف ب”حميشة” ابتعد عن الملاعب لمدة سنتين بداعي الإصابة.

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