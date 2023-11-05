المغربي حميشة يدشن عودته إلى حلبات “الكيك بوكسينغ” بفوز مستحق في أمسية الغلوري

“حميشة” يعود إلى حلبات “الكيك بوكسينغ” بفوز مستحق في أمسية الغلوري

2023-11-05 / 14:50
0
هبة بريس ^ رياضة

حقق المغربي محمد مزواري “حميشة” عودة ناجحة إلى غلوري بعد غياب طويل بسبب الإصابة وسجل فوزا حاسما على الفرنسي دياجيلي كامارا، أمس السبت، ضمن امسية غلوري للكيك بوكسينغ بمدينة ارنهيم الهولندية.

و بذلك أصبح رصيد “حميشة” 5-0 في منظمة GLORY ليقترب بذلك خطوة واحدة من المنافسة على اللقب في قسم وزن الوسط.

تجدر الإشارة إلى أن “الكيك بوكسر” المغربي محمد مزواري المعروف ب”حميشة” ابتعد عن الملاعب لمدة سنتين بداعي الإصابة.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of التعادل الإيجابي يحسم مباراة اتحاد طنجة والمغرب الفاسي

التعادل الإيجابي يحسم مباراة اتحاد طنجة والمغرب الفاسي

2023-11-05 / 18:11
Photo of ” أشرف الدغمي” يفوز بالمرحلة الأخيرة لطواف بوركينا فاسو

” أشرف الدغمي” يفوز بالمرحلة الأخيرة لطواف بوركينا فاسو

2023-11-05 / 15:12
Photo of إسرائيل استخدمت “ثاني أكبر قنبلة” بترسانتها في مخيم جباليا

إسرائيل استخدمت “ثاني أكبر قنبلة” بترسانتها في مخيم جباليا

2023-11-05 / 15:06
Photo of ريكو فيرهوفن يطالب منظمة “غلوري” ببرمجة أمسية كبيرة للكيك بوكسينغ بالمغرب

ريكو فيرهوفن يطالب منظمة “غلوري” ببرمجة أمسية كبيرة للكيك…

2023-11-05 / 13:47
Photo of والدة الخنوس تدخل عالم “وكلاء اللاعبين” وتشرف على مسار إبنها

والدة الخنوس تدخل عالم “وكلاء اللاعبين” وتشرف على مسار…

2023-11-05 / 12:34
Photo of برنامج وتوقيت مباريات أبرز المحترفين المغاربة اليوم الأحد

برنامج وتوقيت مباريات أبرز المحترفين المغاربة اليوم الأحد

2023-11-05 / 10:14
Photo of الدوري الأفريقي.. مهمة صعبة للوداد أمام صن داونز في ذهاب النهائي

الدوري الأفريقي.. مهمة صعبة للوداد أمام صن داونز في…

2023-11-05 / 10:05
Photo of الدوري الإسباني.. آراوخو يقود برشلونة لفوز “قاتل” أمام ريال سوسييداد

الدوري الإسباني.. آراوخو يقود برشلونة لفوز “قاتل” أمام ريال…

2023-11-04 / 23:17
Photo of البطولة الاحترافية.. الجيش الملكي يقسو على يوسفية برشيد وينفرد بالصدارة

البطولة الاحترافية.. الجيش الملكي يقسو على يوسفية برشيد وينفرد…

2023-11-04 / 22:31
Photo of هدف واحد يفصل النصيري عن معادلة رقم بن مبارك في “الليغا”

هدف واحد يفصل النصيري عن معادلة رقم بن مبارك…

2023-11-04 / 22:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق