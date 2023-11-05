“عبد اللطيف حموشي” يشارك في الأنشطة السنوية لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

هبة بريس _ الرباط

يشارك المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، حاليا، في أشغال الاجتماع السنوي للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في دورته التاسعة والأربعين، والذي تحتضنه العاصمة السعودية الرياض.

ويحضر عبد اللطيف حموشي في فعاليات هذا الاجتماع السنوي بصفته عضوا في التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، التي تعتبر الصرح العلمي والذراع الأكاديمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يتولى الإشراف على تكوين الإطارات والكوادر العلمية المتخصصة في المجال الشرطي والأمني.

كما سيشارك المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في الحفل الذي ستنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية يوم غد الاثنين 6 نوفمبر الجاري، بمناسبة تخرج دفعة السنة الحالية من الأطر الأمنية العربية والدولية، والذين تمكنوا من إنهاء دراساتهم الأكاديمية العليا وحصلوا على شواهد الماجيستير والدكتوراه في مختلف التخصصات الأمنية والتقنية.

يذكر أن المجلس الأعلى لجامعة نايف هو أعلى هيئة تقريرية في هذه المؤسسة الأكاديمية، وهو من يتولى رسم السياسة العامة للجامعة والإشراف على شؤونها العلمية والإدارية والمالية، واتخاذ القرارات التي تكفل التحقيق الأمثل لأهدافها في مجال التدريب والتكوين الشرطي وفي العلوم الأمنية والتقنية.

ويترأس فعاليات هذه الأنشطة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية ورئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

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