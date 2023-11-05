U.S. Secretary of State Antony Blinken meets with Palestinian President Mahmoud Abbas amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas, at the Muqata in Ramallah in the Israeli-occupied West Bank, Sunday, Nov. 5, 2023. (Jonathan Ernst/Pool photo via AP)

عباس يضع شرطا لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة

2023-11-05 / 13:57
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هبةبريس _ وكالات

ربط رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، عودة السلطة لإدارة قطاع غزة بـ “حل سياسي شامل” للنزاع، وفق فرانس برس.

وقال عباس، الذي التقى بلينكن في رام الله للمرة الثانية منذ السابع من أكتوبر: “قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملةً في إطار حل سياسيٍ شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة”.

وأكد وزير الخارجية الأميركي خلال زيارة رام الله أن الولايات المتحدة “ملتزمة بالعمل من أجل تحقيق التطلعات الفلسطينية لإقامة دولة”، وشدد على “التزام واشنطن بتعزيز الكرامة والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء”، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ملير.

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن عباس أكد لبلينكن خلال الاجتماع، أنه “يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.

واندلعت الحرب بعد أن شنت حركة حماس، هجوما مفاجئا يوم 7 أكتوبر على إسرائيل، قتل خلاله أكثر من 1400 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال.

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‫6 تعليقات

  4. انت صهيوني يا عباس.
    كيف لك ان تسمي المقاومة بحركة إرهابية.
    ارحل إلى الجحيم.سياتي دورك يا خائن

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  5. كلام معقول من الرئيس الفلسطيني أما حزب الله وسرايا القدس وحماس حركات إرهابية. افرادها يعيشون في بحبوحة من الغنى ويدفع أهالي فلسطين الثمن .

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