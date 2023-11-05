ريكو فيرهوفن يطالب منظمة “غلوري” ببرمجة أمسية كبيرة للكيك بوكسينغ بالمغرب
طالب البطل العالمي الهولندي ريكو فيرهوفن منظمة “غلوري” ببرمجة أمسية كبيرة للكيك بوكسينغ في المغرب.
وقال ريكو خلال مؤتمر صحفي: “في المغرب هناك الكثير من الملاكمين، ونزالات الغلوري تحظى بمتابعة كبيرة هناك، وأطلب من منظمة الغلوري برمجة أمسية كبيرة هناك في المغرب، وأدعم كثيرا هذه الفكرة”.
وأضاف: “المغاربة مقاتلون أقوياء، وأريد أن نتنافس هناك، فالعقلية المغربية بصفة عامة تتميز بالشجاعة والاندفاع والتركيز”.
وختم: “الدعم الذي أحظى به من المغاربة رائع للغاية، ويحبونني كما يدعونني لزيارة المغرب، ولا استطيع الانتظار للذهاب إلى هناك”.
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2 تعليقات
ريكو رياضي خلوق و متميز و منضبط.
انه رياضي عظيم