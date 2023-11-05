ريكو فيرهوفن يطالب منظمة “غلوري” ببرمجة أمسية كبيرة للكيك بوكسينغ بالمغرب

ريكو فيرهوفن يطالب منظمة “غلوري” ببرمجة أمسية كبيرة للكيك بوكسينغ بالمغرب

2023-11-05 / 13:47
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طالب البطل العالمي الهولندي ريكو فيرهوفن منظمة “غلوري” ببرمجة أمسية كبيرة للكيك بوكسينغ في المغرب.

وقال ريكو خلال مؤتمر صحفي: “في المغرب هناك الكثير من الملاكمين، ونزالات الغلوري تحظى بمتابعة كبيرة هناك، وأطلب من منظمة الغلوري برمجة أمسية كبيرة هناك في المغرب، وأدعم كثيرا هذه الفكرة”.

وأضاف: “المغاربة مقاتلون أقوياء، وأريد أن نتنافس هناك، فالعقلية المغربية بصفة عامة تتميز بالشجاعة والاندفاع والتركيز”.

وختم: “الدعم الذي أحظى به من المغاربة رائع للغاية، ويحبونني كما يدعونني لزيارة المغرب، ولا استطيع الانتظار للذهاب إلى هناك”.

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