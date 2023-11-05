الأمم المتحدة توضح حقيقة البسكويت “منتهي الصلاحية” المقدم لأهالي غزة-

2023-11-05 / 13:25
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هبة بريس _ وكالات

أكد برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة أن البسكويت المقدم لقطاع غزة آمن للاستهلاك حتى أوائل الشهر المقبل بحسب التاريخ المدون على العبوات ويتناوله الأهالي بمجرد توزيعه.

وأوضح البرنامج العالمي في تدوينة على حسابه في موقع “إكس” (تويتر سابقا)، أن “هذا البسكويت هو الأنسب لحالات الطوارئ، حيث تحتاج الأسر إلى تغذية مكثفة في ظروف لا تستطيع فيها الطهي

ويأتي توضيح “برنامج الأغذية العالمي في أعقاب الفيديو الذي انتشر عن انقلاب شاحنة مساعدات لأهالي غزة، ومزاعم بوجود بسكويت منتهي الصلاحية فيها.

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‫5 تعليقات

  1. أزمة أبانت عن مدى خسة المجتمع الدولي .
    المتفرج في هذه الحرب أبشع و أكثر جرما و خسة و وضاعة من القاتل . أعني ما أقول . المجرم الأكبر هو المجتمع الدولي.

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  2. لا تستغلون الظرفية التي يعيشها الشعب الفلسطيني وتدعون أنكم ترسلون مساعدات إنسانية ولكن للاسف الشديد يكشف حقيقتها بأنها منتهي الصلاحية فيها.

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  3. ما كفايا استنهار بنفسية شعب قهره الحرب الفتاكة وتقومون بإرسال مساعدات إنسانية غير صالحة للاستهلاك ، لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

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  4. الحمدلله ظهر الحق وزهق الباطل الكل ظهر عن حقيقته وفضحتهم المساعدات التي ارسلوها إلى قطاع غزة.

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  5. هذا البسكويت الأنسب في هذه الحالات لأن الأسر التي دمرها الحرب ودمر منازلهم لا يستطيعون الطهي ولكن يجب على بعض الدول ان لا تستغل الظروف الصعبة وترسل إليهم مساعدات غير صالحة للاستهلاك.

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