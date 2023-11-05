الأمم المتحدة توضح حقيقة البسكويت “منتهي الصلاحية” المقدم لأهالي غزة-

2023-11-05 / 13:25
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هبة بريس _ وكالات

أكد برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة أن البسكويت المقدم لقطاع غزة آمن للاستهلاك حتى أوائل الشهر المقبل بحسب التاريخ المدون على العبوات ويتناوله الأهالي بمجرد توزيعه.

وأوضح البرنامج العالمي في تدوينة على حسابه في موقع “إكس” (تويتر سابقا)، أن “هذا البسكويت هو الأنسب لحالات الطوارئ، حيث تحتاج الأسر إلى تغذية مكثفة في ظروف لا تستطيع فيها الطهي

ويأتي توضيح “برنامج الأغذية العالمي في أعقاب الفيديو الذي انتشر عن انقلاب شاحنة مساعدات لأهالي غزة، ومزاعم بوجود بسكويت منتهي الصلاحية فيها.

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