نشرة إنذارية.. رياح قوية مع تطاير الغبار وتساقطات ثلجية

2023-11-05 / 13:34
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هبة بريس _ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأن هبات رياح قوية مع تطاير الغبار، وتساقطات ثلجية على المرتفعات التي تتجاوز 2400 متر، مرتقبة يوم غد الإثنين وبعد غد الثلاثاء بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هبات رياح قوية مع تطاير الغبار (من 70 إلى 90 كلم/س) مرتقبة، يوم غد الإثنين، بكل من الصويرة وأكادير إيداوتنان وكلميم وأسا-زاك وسيدي إفني.

كما ستهم الظاهرة، بعد غد الثلاثاء، كلا من الصويرة وشيشاوة وأكادير إيداوتنان وطانطان وكلميم وبوجدور والعيون والسمارة وطرفاية والرشيدية وفكيك.

وتتوقع المديرية أيضا، تساقطات ثلجية (15-25 سنتمتر) بالمرتفعات التي تتجاوز 2400 متر في كل من أزيلال وميدلت وتنغير، وذلك ابتداء من الساعة السادسة مساء من يوم غد الاثنين وإلى غاية الساعة العاشرة صباحا من بعد غد الثلاثاء.

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‫6 تعليقات

  2. يجب على مستعمل الطريق الحيطة والحذر من هذه العواصف الغبارية التي تمنع الرئية في الطريق مما تسبب في بعض الأحيان إلى حوادث السير.

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  3. اللهم لطفك وسترك بعبادك ياأرحم الراحمين وانجينا من عذاب النار إنك سميع مجيب الدعاء يآرب .

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  4. اللهم إننا نسألك اللطف ونسالك خير ما اعطيتنا ونعوذ بك من الهم والحزن اللهم اسقينا غيثا نافعا ولا ضارا.

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  5. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك ولا تجعلنا من القانطين وارحمنا برحمتك الواسعة.

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  6. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.

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