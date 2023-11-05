نشرة إنذارية.. رياح قوية مع تطاير الغبار وتساقطات ثلجية

هبة بريس _ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأن هبات رياح قوية مع تطاير الغبار، وتساقطات ثلجية على المرتفعات التي تتجاوز 2400 متر، مرتقبة يوم غد الإثنين وبعد غد الثلاثاء بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هبات رياح قوية مع تطاير الغبار (من 70 إلى 90 كلم/س) مرتقبة، يوم غد الإثنين، بكل من الصويرة وأكادير إيداوتنان وكلميم وأسا-زاك وسيدي إفني.

كما ستهم الظاهرة، بعد غد الثلاثاء، كلا من الصويرة وشيشاوة وأكادير إيداوتنان وطانطان وكلميم وبوجدور والعيون والسمارة وطرفاية والرشيدية وفكيك.

وتتوقع المديرية أيضا، تساقطات ثلجية (15-25 سنتمتر) بالمرتفعات التي تتجاوز 2400 متر في كل من أزيلال وميدلت وتنغير، وذلك ابتداء من الساعة السادسة مساء من يوم غد الاثنين وإلى غاية الساعة العاشرة صباحا من بعد غد الثلاثاء.

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