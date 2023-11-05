نشرة إنذارية.. رياح قوية مع تطاير الغبار وتساقطات ثلجية

2023-11-05 / 13:34
0
هبة بريس _ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأن هبات رياح قوية مع تطاير الغبار، وتساقطات ثلجية على المرتفعات التي تتجاوز 2400 متر، مرتقبة يوم غد الإثنين وبعد غد الثلاثاء بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هبات رياح قوية مع تطاير الغبار (من 70 إلى 90 كلم/س) مرتقبة، يوم غد الإثنين، بكل من الصويرة وأكادير إيداوتنان وكلميم وأسا-زاك وسيدي إفني.

كما ستهم الظاهرة، بعد غد الثلاثاء، كلا من الصويرة وشيشاوة وأكادير إيداوتنان وطانطان وكلميم وبوجدور والعيون والسمارة وطرفاية والرشيدية وفكيك.

وتتوقع المديرية أيضا، تساقطات ثلجية (15-25 سنتمتر) بالمرتفعات التي تتجاوز 2400 متر في كل من أزيلال وميدلت وتنغير، وذلك ابتداء من الساعة السادسة مساء من يوم غد الاثنين وإلى غاية الساعة العاشرة صباحا من بعد غد الثلاثاء.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خنيفرة : السلطات تنقذ ثلاث أطفال تخلا عنهم والديهما بالشارع العام

خنيفرة : السلطات تنقذ ثلاث أطفال تخلا عنهم والديهما…

2023-11-05 / 12:39
Photo of ” تـٍلِيكُومُوند” الوزير وهبي … حـَـالٍــقـَة !!!

” تـٍلِيكُومُوند” الوزير وهبي … حـَـالٍــقـَة !!!

2023-11-05 / 09:15
Photo of ” الأحرار” وحزب الشعب النمساوي يبرمان اتفاق شراكة بشأن تكوين النخب السياسية

” الأحرار” وحزب الشعب النمساوي يبرمان اتفاق شراكة بشأن…

2023-11-05 / 09:06
Photo of طقس الأحد.. أجواء غائمة مع نزول قطرات مطرية متفرقة

طقس الأحد.. أجواء غائمة مع نزول قطرات مطرية متفرقة

2023-11-05 / 09:01
Photo of العيون الساقية الحمراء…المشاريع التنموية تواصل طريقها

العيون الساقية الحمراء…المشاريع التنموية تواصل طريقها

2023-11-04 / 23:53
Photo of خطيب لهبيل يشرف على تدشين مشاريع تنموية بجماعات بجهة بني ملال خنيفرة

خطيب لهبيل يشرف على تدشين مشاريع تنموية بجماعات بجهة…

2023-11-04 / 22:57
Photo of تارودانت : درك اولاد التايمة يطيح بمغتصبي طفل قاصر تحت التهديد

تارودانت : درك اولاد التايمة يطيح بمغتصبي طفل قاصر…

2023-11-04 / 21:45
Photo of بنسعيد: خصصنا 312 مليون درهم لتعزيز البنيات الثقافية والشبابية بجهة كلميم واد نون

بنسعيد: خصصنا 312 مليون درهم لتعزيز البنيات الثقافية والشبابية…

2023-11-04 / 19:48
Photo of نقيب الصحفيين الفلسطينيين: المغرب بقيادة الملك سند قوي للشعب الفلسطيني

نقيب الصحفيين الفلسطينيين: المغرب بقيادة الملك سند قوي للشعب…

2023-11-04 / 19:38
Photo of بعد مقاطعتها لاجتماعه الأخير…النقابات تراسل بنموسى لهذا السبب

بعد مقاطعتها لاجتماعه الأخير…النقابات تراسل بنموسى لهذا السبب

2023-11-04 / 19:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق