والدة الخنوس تدخل عالم “وكلاء اللاعبين” وتشرف على مسار إبنها

دخلت والدة الدولي المغربي بلال الخنوس، لاعب وسط جينك البلجيكي عالم وكلاء اللاعبين بشكل رسمي، حيث أصبحت وكيلة أعمال إبنها.

وقال الخنوس في تصريح نقلته وسائل إعلام بلجيكية إن والدته حصلت مؤخرا على ترخيص من الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لولوج عالم الوكلاء، حيث أصبحت هي التي تدير مسار إبنها الذي يقدم مستويات مميزة هذا الموسم في الدوري البلجيكي.

يشار إلى أن بلال الخنوس يحظى باهتمام أندية أوروبية وازنة، ويعتبر من أبرز الأسماء الواعدة في الدوري البلجيكي الممتاز، علما أنه بات عنصرا مهما في تشكيلة المنتخب الوطني المغربي.

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