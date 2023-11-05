خرجة فنية بطلاء الأظافر.. سعد لمجرد يثير الجدل

هبة بريس _ القسم الفني

أثار النجم المغربي سعد المجرد الجدل من جديد بعدما ظهر واضعا طلاء الأظافر خلال آخر حفلة أحياها في دبي الأسبوع المنصرم

وتداول رواد المنصات الاجتماعية مقاطع فيديو للنجم المغربي سعد المجرد في حفله بدبي وسط حضور جماهيري كبير، حيث ظهر هذا الأخير وهو يضع طلاء للأظافر باللون الأسود الشيء الذي أثار تساؤلات عديدة وسط جمهوره ومحبيه

ولطالما أثار صاحب أغنية “المعلم” الجدل بسبب الاطلالات التي يعتمدها في مختلف المناسبات والتظاهرات الفنية التي يحييها الشيء الذي جعل منه نجما خارج التصنيف والمقارنات

ما رأيك؟ المجموع 14 آراء 14 0