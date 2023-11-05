خرجة فنية بطلاء الأظافر.. سعد لمجرد يثير الجدل
هبة بريس _ القسم الفني
أثار النجم المغربي سعد المجرد الجدل من جديد بعدما ظهر واضعا طلاء الأظافر خلال آخر حفلة أحياها في دبي الأسبوع المنصرم
وتداول رواد المنصات الاجتماعية مقاطع فيديو للنجم المغربي سعد المجرد في حفله بدبي وسط حضور جماهيري كبير، حيث ظهر هذا الأخير وهو يضع طلاء للأظافر باللون الأسود الشيء الذي أثار تساؤلات عديدة وسط جمهوره ومحبيه
ولطالما أثار صاحب أغنية “المعلم” الجدل بسبب الاطلالات التي يعتمدها في مختلف المناسبات والتظاهرات الفنية التي يحييها الشيء الذي جعل منه نجما خارج التصنيف والمقارنات
ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
13
0
87 تعليقات
بغيت غنشوف تعليق عليه يدافع عنه الحمد لله ولاد بلادي باق الخير فيهم و هاد سعد ما هو الا شخص لعب به الشيطان لعب الله يتوب عليه
هي إملاءات خارجية وعليه تنفيذها حتى يؤثر في متابعيه و يفسد عليهم دينهم ..
لا حول لا قوة الا بالله العلي العظيم.
اللهم رده اليك ردا جميلا وابعده عن الشياطين
ولا تتركه فتنة للماسونيين.
هاد الميكروب يمشي يقلب على شي جنسية أخرى اما احنا المغاربه بريئون منه الى يوم الدين
الاعلام وبعض الجمهور يعطي قيمة لمن لاقيمة له انا لا اعترف به اصلا كفنان لان الفن…بزاف عليه… بل مجرد متطفل على الميدان لافن لااخلاق لارجولة
الرجال تقاوم في غزة
علينا ان نتفق انه (حر) و لا وصاية لأحد على أحد، فهو كان شجاعا و ظهر بالشكل الدي يريده و يحس به، حلقات الأدن + طلاء الاظافر+ ملابس بالوان زاهية …. والدين لا تعجبهم تصرفاته، من أجبرهم على مشاهدة حفلاته و الاستماع لأغانيه، ؟؟؟؟