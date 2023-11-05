خرجة فنية بطلاء الأظافر.. سعد لمجرد يثير الجدل

2023-11-05 / 12:49
87
هبة بريس _ القسم الفني

أثار النجم المغربي سعد المجرد الجدل من جديد بعدما ظهر واضعا طلاء الأظافر خلال آخر حفلة أحياها في دبي الأسبوع المنصرم

وتداول رواد المنصات الاجتماعية مقاطع فيديو للنجم المغربي سعد المجرد في حفله بدبي وسط حضور جماهيري كبير، حيث ظهر هذا الأخير وهو يضع طلاء للأظافر باللون الأسود الشيء الذي أثار تساؤلات عديدة وسط جمهوره ومحبيه

ولطالما أثار صاحب أغنية “المعلم” الجدل بسبب الاطلالات التي يعتمدها في مختلف المناسبات والتظاهرات الفنية التي يحييها الشيء الذي جعل منه نجما خارج التصنيف والمقارنات

ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
13

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مهرجان مراكش يكرم الممثل الدانماركي مادس ميكلسن والمخرج المغربي فوزي بنسعدي

مهرجان مراكش يكرم الممثل الدانماركي مادس ميكلسن والمخرج المغربي…

2023-11-07 / 11:14
Photo of موازاة و ذكرى المسيرة الخضراء..حجيب يحيي حفلا في السمارة

موازاة و ذكرى المسيرة الخضراء..حجيب يحيي حفلا في السمارة

2023-11-06 / 22:14
Photo of “الباشا بازي ” تقليد أفغاني يبيح استغلال الفتيان كوسيلة “متعة جنسية”

“الباشا بازي ” تقليد أفغاني يبيح استغلال الفتيان كوسيلة…

2023-11-06 / 18:35
Photo of طليق بلقيس : ” لم أندم على قرار الطلاق”

طليق بلقيس : ” لم أندم على قرار الطلاق”

2023-11-06 / 18:32
Photo of فنانون مغاربة يرفعون شعار “أوقفوا الإبا.دة الجماعية” في غزة

فنانون مغاربة يرفعون شعار “أوقفوا الإبا.دة الجماعية” في غزة

2023-11-06 / 12:45
Photo of نجمة هوليوود الأمريكية “سوزان ساراندون” تدعم فلسطين

نجمة هوليوود الأمريكية “سوزان ساراندون” تدعم فلسطين

2023-11-05 / 10:30
Photo of انطلاق فعاليات الدورة السادسة للمهرجان الدولي لآلة القانون في هذا التاريخ

انطلاق فعاليات الدورة السادسة للمهرجان الدولي لآلة القانون في…

2023-11-05 / 00:13
Photo of الناقد واكريم:”تتويج صلاح بكري بجائزة أفضل ممثل خارج السياق تماما”

الناقد واكريم:”تتويج صلاح بكري بجائزة أفضل ممثل خارج السياق…

2023-11-04 / 22:20
Photo of فيلم “أبي لم يمت” يتوج بالجائزة الكبرى بمهرجان الفيلم الوطني بطنجة

فيلم “أبي لم يمت” يتوج بالجائزة الكبرى بمهرجان الفيلم…

2023-11-04 / 21:54
Photo of خلال مناقشة فيلمه..فتاة تهاجم نبيل عيوش بسبب المثلية الجنسية

خلال مناقشة فيلمه..فتاة تهاجم نبيل عيوش بسبب المثلية الجنسية

2023-11-04 / 16:26

‫87 تعليقات

  1. بغيت غنشوف تعليق عليه يدافع عنه الحمد لله ولاد بلادي باق الخير فيهم و هاد سعد ما هو الا شخص لعب به الشيطان لعب الله يتوب عليه

    رد

  3. لا حول لا قوة الا بالله العلي العظيم.
    اللهم رده اليك ردا جميلا وابعده عن الشياطين
    ولا تتركه فتنة للماسونيين.

    رد

  4. هاد الميكروب يمشي يقلب على شي جنسية أخرى اما احنا المغاربه بريئون منه الى يوم الدين

    رد

  5. الاعلام وبعض الجمهور يعطي قيمة لمن لاقيمة له انا لا اعترف به اصلا كفنان لان الفن…بزاف عليه… بل مجرد متطفل على الميدان لافن لااخلاق لارجولة

    رد

  7. علينا ان نتفق انه (حر) و لا وصاية لأحد على أحد، فهو كان شجاعا و ظهر بالشكل الدي يريده و يحس به، حلقات الأدن + طلاء الاظافر+ ملابس بالوان زاهية …. والدين لا تعجبهم تصرفاته، من أجبرهم على مشاهدة حفلاته و الاستماع لأغانيه، ؟؟؟؟

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق