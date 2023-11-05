خرجة فنية بطلاء الأظافر.. سعد لمجرد يثير الجدل
هبة بريس _ القسم الفني
أثار النجم المغربي سعد المجرد الجدل من جديد بعدما ظهر واضعا طلاء الأظافر خلال آخر حفلة أحياها في دبي الأسبوع المنصرم
وتداول رواد المنصات الاجتماعية مقاطع فيديو للنجم المغربي سعد المجرد في حفله بدبي وسط حضور جماهيري كبير، حيث ظهر هذا الأخير وهو يضع طلاء للأظافر باللون الأسود الشيء الذي أثار تساؤلات عديدة وسط جمهوره ومحبيه
ولطالما أثار صاحب أغنية “المعلم” الجدل بسبب الاطلالات التي يعتمدها في مختلف المناسبات والتظاهرات الفنية التي يحييها الشيء الذي جعل منه نجما خارج التصنيف والمقارنات
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المجموع 11 آراء
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45 تعليقات
حسبي الله ونعم الوكيل نحن في زمن لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم ملقيت منقول وحد مثل كي قول ناس في ناس وقرع في مشيط راس ناس كتموت في حرب او اخون في إسلام أو هوما كي حيو حفلات متشبه بي نساء
هذا هو الفسق اخواننا في فلسطين يعانون وهو يغني ويظع طلاء الاظافر نعلة الله عليك
ربما يكون مضروب في اصبعه ان بعض الظن اثم في كثير من الاحيان يصاب الاصبع فيسود الظفر سعد فنان لا مثيل له
ماشي مشكلة في صباغت ضفار ماشي وقت الغناء أمام طغيان الصهاينة وقتل أطفال ونساء فلسطين حرام والله حال المخنث لا ضمير
هذا ليس وقت الغناء بينما إخواننا يموتون في غزة وهو مازال في أمسياته الصاخبة لعنة الله عليه