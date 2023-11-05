” تشاد ” تستدعي سفيرها لدى إسرائيل

هبة بريس _ وكالات

انضمت تشاد إلى قائمة الدول التي استدعت سفرائها لدى تل أبيب، كنوع من الاحتجاج على المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، منذ 7 أكتوبر الفائت.

وأعلنت تشاد، اليوم الأحد، عن استدعاء القائم بأعمال سفارتها في تل أبيب للتشاور، بسبب “قتل المدنيين الأبرياء في قطاع غزة”، كما جاء في بلاغ صادر عن وزارة خارجية البلاد التي باتت أول دولة إفريقية تقدم على هذه الخطوة، وسادس دولة بعد كل من الأردن، هندوراس، كولومبيا، تشيلي وتركيا.

وقالت الوزارة في بلاغها: “تتابع تشاد بأكبر قدر من الاهتمام والقلق الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما موجات العنف المميت غير المسبوق في قطاع غزة”.

وأضاف البيان: “في مواجهة هذه المأساة، تدين تشاد الخسائر البشرية في صفوف العديد من المدنيين الأبرياء، وتدعو إلى وقف إطلاق نار يؤدي إلى حل دائم للقضية الفلسطينية”.

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