خنيفرة : السلطات تنقذ ثلاث أطفال تخلا عنهم والديهما بالشارع العام

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بأوامر من النيابة العامة بخنيفرة ، جرى نقل ثلاثة أطفال كانوا يعيشون حياة التشرد بعدما تخلا عنهم والديهم بالشارع العام، تم نقلهم إلى مركز أمينة لرعاية الطفل والأم التابع للعصبة المغربية لحماية الطفولة، من أجل القيام بالمواكبة النفسية والاجتماعية لهم.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، قد تداولوا قبل يومين، مقطع فيديو يظهر الاطفال الثلاثة لا يتعدى عمرهم 5 سنوات، يعيشون حالة التشرد، وذلك بحي واد الذهب قرب مقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة خنيفرة.

وأظهر الفيديو طفلة وطفلين يجلسان بالشارع العام، عرضة للتشرد بدون أي شفقة أو رحمة من والديهما والذي تجهل الأسباب الحقيقية لترك أطفالهم بالشارع العام

وفتحت النيابة العامة، تحقيق في هذه النازلة الخطيرة على المجتمع والأسرة .

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