ابنة زوج نائبة الرئيس الأمريكي.. يهودية تجمع التبرعات لأطفال غزة

هبة بريس

روجت عارضة الأزياء الأمريكية إيلا إمهوف، وابنة دوغ إمهوف اليهودي وهو زوج كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لحملة تدعم أطفال غزة كما نشرت رابطا لجمع التبرعات.

وشاركت إمهوف (24 عاما) رابطا لصندوق إغاثة الأطفال الفلسطينيين مع متابعيها على “إنستغرام” البالغ عددهم 315000.

وحتى الآن، نجح النداء المشترك على نطاق واسع في جمع ملايين الدولارات للمنظمة غير الربحية التي أنشأها الأمريكيون لمساعدة غزة، والتي يبلغ عدد سكانها 50٪ من الأطفال.

وحملة جمع التبرعات لصالح غزة التي ساندتها إيلا إيمهوف أطلقها “صندوق إغاثة الأطفال الفلسطينيين” وهي منظمة غير ربحية مقرها في أوهايو، حيث تمكن الصندوق من جمع أكثر من 7.9 مليون دولار حتى الآن، بينما تستهدف الحملة جمع 10 ملايين دولار، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، تم رفعها إلى 20 مليون دولار بعد التفاعل الكبير ليصل حجم التبرعات حتى الآن إلى أكثر من 19 مليون دولار.

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