بلينكن يصل رام الله ويجتمع بمحمود عباس

هبة بريس _ وكالات

وصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، إلى رام الله، للاجتماع مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في خضم الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس المسيطرة على قطاع غزة.

.وهذه هي الجولة الثانية لوزير الخارجية الأميركي في الشرق الأوسط منذ تجدد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، المستمر منذ عقود. وتشمل الرحلة أيضا زيارة إلى تركيا.

واجتمع بلينكن، السبت، في العاصمة الأردنية عمّان، مع وزراء خارجية عرب، والذين حثوا واشنطن على “إقناع إسرائيل بالوافقة على وقف إطلاق النار”.

لكن بلينكن رفض الفكرة، قائلا إن هذا “لن يؤدي إلا إلى السماح لحركة حماس بإعادة تجميع صفوفها وتكرار الهجوم على إسرائيل”، على غرار ما حدث في السابع من أكتوبر الماضي.

واقترحت واشنطن هدنة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية ومغادرة قطاع غزة المكتظ بالسكان. ورفض رئيس الوزراء، الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ذلك، عندما التقى مع بلينكن، الجمعة، في تل أبيب.

وقتل حتى الآن جراء القصف الإسرائيلي العدواني على غزة 9488 شخصا، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، حسب آخر حصيلة أعلنتها سلطات القطاع الصحية.

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