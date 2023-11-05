نابولي..تنظيم قنصلية متنقلة لفائدة المغاربة المقيمين في لاتيانو

عبد اللطيف الباز – هبة

نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بنابولي، صباح اليوم الأحد 05 نونبر الجاري بلاتيانو، قنصلية متنقلة لتسهيل الإجراءات الإدارية لصالح أفراد الجالية في هذه المدينة الواقعة جنوب شرقي إيطاليا، والأقاليم المجاورة.

محمد خليل القنصل العام للمملكة بنابولي في تصريح حصري لهبة بريس، إن تسريع وتيرة تنظيم الخدمات، يندرج في إطار سياسة القرب التي تنهجها القنصلية العامة لفائدة الجالية المغربية، تماشيا مع التعليمات السامية للملك محمد السادس، وتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لتكييف الخدمة الإدارية القنصلية مع انتظارات أفراد الجالية المغربية، والقيام بالتعبئة والمواكبة المطلوبة لإنجاح هذه العملية. وقد مكنت هذه المبادرة، التي رحب بها أفراد الجالية المقيمين في لاتيانو والأقاليم المجاورة، من تفادي عناء السفر إلى مقر القنصلية بنابولي، وسمحت لهم بالولوج إلى مجموعة من الخدمات القنصلية،

وتهم هذه الإجراءات الإدارية ، على وجه الخصوص، إصدار بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية وجواز السفر البيومتري، وكذلك إجراءات أخذ المواعيد عبر الإنترنت.

وفي هذا الصدد، أولى فريق القنصلية العامة للمملكة المغربية بنابولي اهتماما خاصا بالجانب الإجتماعي من خلال التعامل مع الاهتمامات والمشاكل التي يواجهها أفراد الجالية من أجل تقديم الحلول المناسبة لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وبهذه المناسبة، عقد القنصل العام للمغرب في نابولي، محمد خليل، اجتماعات مع رؤساء الجمعيات المغربية و المراكز الاسلامية وكذا مسؤولي لاتيانو المحليين لبحث أوضاع المغاربة الذين يعيشون في الإقليم وانشغلاتهم وآفاقهم ومستوى اندماجهم.

كما تم خلال هذه اللقاءات بحث مختلف الجوانب المتعلقة بتعزيز التعاون مع السلطات المحلية وتنزيل المشاريع التي يطلقها المغاربة المقيمون في المنطقة.

تجدر الاشارة إلى أن القنصل العام ذ/ محمد خليل حظي طيلة ممارسته لمهامه في طورينو وبولونيا ونابولي بسمعة طيبة و تقدير كبير من طرف كافة موظفي و مرتفقي القنصلية العامة و ذلك بفضل كفاءته المهنية و روحه الوطنية و كذا خصاله الانسانية ، و هو ما ساهم في إنجاح مسلسل الإصلاحات التي باشرتها المراكز القنصلية خلال السنين الأخيرة.

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