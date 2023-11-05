نجمة هوليوود الأمريكية “سوزان ساراندون” تدعم فلسطين

هبة بريس _ القسم الفني

عبرت نجمة هوليوود، الممثلة الأمريكية الشهيرة سوزان ساراندون، عن دعمها للشعب الفلسطيني

وشاركت ساراندون السبت، في مظاهرة حاشدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، للتضامن مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ شهر لعدوان وحشي أدى إلى استشهاد نحو 10 آلاف فلسطيني جلهم من النساء والأطفال.

وصعدت ساراندون إلى المنصة المخصصة لإلقاء الكلمات والهتافات أمام المتظاهرين، وتلفّحت بالكوفية الفلسطينية على عنقها.

وعلقت ساراندون الحائزة على جائزة الأوسكار عام 1995، والمترشحة لها في خمس مناسبات سابقة، إنه ليس من الضروري أن تكون فلسطينيا حتى تهتم لما يجري من مذابح في قطاع غزة.

وأضافت في صفحتها عبر منصة إكس (تويتر سابقا): “أنا أقف مع فلسطين. لا أحد حرّا حتى يتحرر الجميع

وكانت سوزان ساراندون واحدة من عشرات نجوم هوليوود وشخصيات فنية وثقافية، وقعوا على عريضة بعد نحو أسبوعين على الحرب، تطالب إدارة الرئيس جو بايدن بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان.

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