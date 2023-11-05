نجمة هوليوود الأمريكية “سوزان ساراندون” تدعم فلسطين
عبرت نجمة هوليوود، الممثلة الأمريكية الشهيرة سوزان ساراندون، عن دعمها للشعب الفلسطيني
وشاركت ساراندون السبت، في مظاهرة حاشدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، للتضامن مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ شهر لعدوان وحشي أدى إلى استشهاد نحو 10 آلاف فلسطيني جلهم من النساء والأطفال.
وصعدت ساراندون إلى المنصة المخصصة لإلقاء الكلمات والهتافات أمام المتظاهرين، وتلفّحت بالكوفية الفلسطينية على عنقها.
وعلقت ساراندون الحائزة على جائزة الأوسكار عام 1995، والمترشحة لها في خمس مناسبات سابقة، إنه ليس من الضروري أن تكون فلسطينيا حتى تهتم لما يجري من مذابح في قطاع غزة.
وأضافت في صفحتها عبر منصة إكس (تويتر سابقا): “أنا أقف مع فلسطين. لا أحد حرّا حتى يتحرر الجميع
وكانت سوزان ساراندون واحدة من عشرات نجوم هوليوود وشخصيات فنية وثقافية، وقعوا على عريضة بعد نحو أسبوعين على الحرب، تطالب إدارة الرئيس جو بايدن بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان.
8 تعليقات
الكل غير راضي بما يقع في غزة من مذابح المسلمين والمسلمات تشريد الأطفال الأبرياء.
النجمة هوليوود الأمريكية سوزان ساراندون ألف شكر على دعمها الكامل ودعمها بقوة ضد العدوان الاحتلال الإسرائيلي.
أمريكية ونجمة ولم تقبل مايجري في حق الضحايا الأبرياء عزة وما بالك بمسلم عربي!!!
إنها شجاعة نادرة من أمريكية ونجمة تشارك مع المتظاهرين كما أنها وضعت على عنقها (شال) وهذا يبرهن على أنها غير راضية عن مايقع في غزة .
سبحان الله أمريكية ولم تقبل ما يحدث في عزة فأين أنتم يا عرب يا مسلمين تحركوا انقدوا أطفال ونساء وشيوخ غزة..
نحن كشعب مغربي نفتخر بهذه النجمة الأمريكية سوزان على دعمها الكامل وشجعاتها نحو فلسطين .
اعطت صورة جميلة للمرأة بصفة عامة على مدى شجاعتها وقوتها في دعمها الكامل لأخواننا الفلسطينين نرفع لها القبعة احتراما وتقديرا وافتخارا بهذه المبادرة الطيبة.
ألف تحية وتقدير واجلال لهذه البطلة والنجمة سوزان في أعين الفلسطينين بشجاعتها في دعم ومساندة إخواننا الفلسطنين الذين يعانون من القهر والجوع والبرد والقتل ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.