عمليات دهم إسرائيلية ومواجهات مسلحة توقع ق_تلى وجرحى
تشهد الضفة الغربية، الأحد، مواجهات بين القوات الإسرائيلية وشبان فلسطينيين، إثر عمليات دهم نفذتها قوات للجيش الإسرائيلي بمناطق متفرقة من المنطقة، مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.
وقتل 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، الأحد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، وسط استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
وبحسب الوكالة ذاتها، فإن الجيش الإسرائيلي “نفذ عملية دهم لبلدة أبو ديس”، مما أدى لاندلاع “مواجهات عنيفة” قتل على أثرها 3 أشخاص وأصيب 6 آخرون.
.وطبقا لوكالة “وفا”، فإن الجيش الإسرائيلي “ينفذ عملية اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية”، وهي عمليات غالبا ما تسفر عن وقوع مواجهات مسلحة.
ومنذ اندلاع الحرب على خلفية هجمات حماس يوم 7 أكتوبر، قتل أكثر من 140 فلسطينيا في الضفة الغربية، بنيران جنود ومستوطنين إسرائيليين، وفق السلطة الفلسطينية.
كذلك، شهدت الضفة الغربية هجمات فلسطينية ضد مستوطنات وقوات إسرائيلية، بحسب فرانس برس.
10 تعليقات
ليسو بقتلى بل شهداء، كفى من تضليل الرأي العام
الحرب ليست في صالح أي منهما..
اللهم احفظ القدس وغزة وحماس وكل فصائلها..
اللم النصر لكل المسلمين ياناصر الحق بالحق ياهادي الى صراط مستقيم انصر الفلسطينين
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اللهم انصر كل المسلمين يارب في كل العالم ..
اللهم انصر المجاهدين الاحرار في فلسطين وغزة وكن لهم عونا ونصيرا لهم..
دمتم ابطال يامعشر الفصائل في زمن قل فيه العروبة والشهامة والغيرة على عقيدتنا ومقدساتنا
ان ينصركم الله فلا غالب لكم ..
اللهم كن لإخواننا في غزة وفلسطين عونا ومعينا ونصيرا وظهيرا يارب العالمين..
يحسبون ان الفلسطينيين اليوم هم فلسطينيين الامس في الشهامة والرجولة نعم ولكن في المعدات هناك تغيير كبير وحرب الشوارع سوف تقويهم على اعدائهم..
اللهم انصرهم وبارك في سلاحهم واحفظهم من كل سوء يارب..