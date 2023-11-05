عمليات دهم إسرائيلية ومواجهات مسلحة توقع ق_تلى وجرحى

هبة بريس _ وكالات

تشهد الضفة الغربية، الأحد، مواجهات بين القوات الإسرائيلية وشبان فلسطينيين، إثر عمليات دهم نفذتها قوات للجيش الإسرائيلي بمناطق متفرقة من المنطقة، مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وقتل 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، الأحد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، وسط استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وبحسب الوكالة ذاتها، فإن الجيش الإسرائيلي “نفذ عملية دهم لبلدة أبو ديس”، مما أدى لاندلاع “مواجهات عنيفة” قتل على أثرها 3 أشخاص وأصيب 6 آخرون.

.وطبقا لوكالة “وفا”، فإن الجيش الإسرائيلي “ينفذ عملية اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية”، وهي عمليات غالبا ما تسفر عن وقوع مواجهات مسلحة.

ومنذ اندلاع الحرب على خلفية هجمات حماس يوم 7 أكتوبر، قتل أكثر من 140 فلسطينيا في الضفة الغربية، بنيران جنود ومستوطنين إسرائيليين، وفق السلطة الفلسطينية.

كذلك، شهدت الضفة الغربية هجمات فلسطينية ضد مستوطنات وقوات إسرائيلية، بحسب فرانس برس.

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