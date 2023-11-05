الدوري الأفريقي.. مهمة صعبة للوداد أمام صن داونز في ذهاب النهائي

يلتقي الوداد الرياضي مع ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، اليوم الأحد بداية من السابعة مساء بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن ذهاب نهائي الدوري الأفريقي.

ويطمح الفريق المغربي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل إنجاز نصف المهمة بنجاح، قبل السفر إلى جنوب أفريقيا لخوض موقعة الإياب.

لكن مهمة الوداد الرياضي لن تكون سهلة، إذ سيصطدم بطموح الفريق الجنوب أفريقي المنتشي بإقصاء الأهلي المصري من دور النصف، حيث يسعى زملاء المغربي عبد المنعم بوطويل للعودة بنتيجة إيجابية من المغرب.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة ستكون منقولة مباشرة على قناة الرياضية المغربية، إلى جانب قنوات أون سبورت المصرية وأبوظبي الرياضية وإس إس سي السعودية.

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