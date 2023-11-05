وزير ..إسرائيل تدرس إمكانية قصف غزة بقنبلة نووية

هبة بريس

قال الناطق العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري صباح اليوم الأحد، إن القوات الإسرائيلية هاجمت 2500 هدف داخل قطاع غزة منذ بدء العملية البرية، وإنها تواصل خوض المعارك وجها لوجه، مثلما تواصل توجيه الطائرات لتدمير البنى التحتية لـ”الإرهاب” بحسب تعبيره

وضمن هذا المسعى، تواصل الخارجية الإسرائيلية إطلاع صحافيين ودبلوماسيين أجانب على “فيلم يوثّق جرائم حماس في طوفان الأقصى داخل مستوطنات غلاف غزة” وفق مزاعمها.

وتعبيرا عن حالة الإحباط التي بدأت تظهر تدريجيا في الجانب الإسرائيلي مع استمرار الحرب دون تحقيق مكاسب عسكرية ثمينة رغم النار والدمار، قال وزير التراث اليهودي عاميحاي إلياهو في حديث إذاعي اليوم الأحد، إن إسرائيل تدرس إمكانية إلقاء قنبلة نووية على غزة.

وفي سياق الحديث عن الاحتجاجات، شهدت إسرائيل للمرة الأولى مظاهرات واسعة في عدة مدن هاجمت الحكومة ووصفت نتنياهو بالقاتل، وتطالب بالإفراج الفوري عن الأسرى والمخطوفين من خلال صفقة تبادل ومفاوضات تسبق التوغّل البري في القطاع، معربين عن قلقهم البالغ من أن القصف العشوائي يقتل أقرباءهم داخل القطاع، وهذا ما أشار له بيان “حماس” أمس حول ارتفاع عدد قتلى الأسرى الإسرائيليين جراء القصف إلى 60.

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