وزير ..إسرائيل تدرس إمكانية قصف غزة بقنبلة نووية

2023-11-05 / 09:37
13
هبة بريس

قال الناطق العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري صباح اليوم الأحد، إن القوات الإسرائيلية هاجمت 2500 هدف داخل قطاع غزة منذ بدء العملية البرية، وإنها تواصل خوض المعارك وجها لوجه، مثلما تواصل توجيه الطائرات لتدمير البنى التحتية لـ”الإرهاب” بحسب تعبيره

وضمن هذا المسعى، تواصل الخارجية الإسرائيلية إطلاع صحافيين ودبلوماسيين أجانب على “فيلم يوثّق جرائم حماس في طوفان الأقصى داخل مستوطنات غلاف غزة” وفق مزاعمها.

وتعبيرا عن حالة الإحباط التي بدأت تظهر تدريجيا في الجانب الإسرائيلي مع استمرار الحرب دون تحقيق مكاسب عسكرية ثمينة رغم النار والدمار، قال وزير التراث اليهودي عاميحاي إلياهو في حديث إذاعي اليوم الأحد، إن إسرائيل تدرس إمكانية إلقاء قنبلة نووية على غزة.

وفي سياق الحديث عن الاحتجاجات، شهدت إسرائيل للمرة الأولى مظاهرات واسعة في عدة مدن هاجمت الحكومة ووصفت نتنياهو بالقاتل، وتطالب بالإفراج الفوري عن الأسرى والمخطوفين من خلال صفقة تبادل ومفاوضات تسبق التوغّل البري في القطاع، معربين عن قلقهم البالغ من أن القصف العشوائي يقتل أقرباءهم داخل القطاع، وهذا ما أشار له بيان “حماس” أمس حول ارتفاع عدد قتلى الأسرى الإسرائيليين جراء القصف إلى 60.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الأمم المتحدة توضح حقيقة البسكويت “منتهي الصلاحية” المقدم لأهالي غزة-

الأمم المتحدة توضح حقيقة البسكويت “منتهي الصلاحية” المقدم لأهالي…

2023-11-05 / 13:25
Photo of ” تشاد ” تستدعي سفيرها لدى إسرائيل

” تشاد ” تستدعي سفيرها لدى إسرائيل

2023-11-05 / 12:09
Photo of ابنة زوج نائبة الرئيس الأمريكي.. يهودية تجمع التبرعات لأطفال غزة

ابنة زوج نائبة الرئيس الأمريكي.. يهودية تجمع التبرعات لأطفال…

2023-11-05 / 11:38
Photo of بلينكن يصل رام الله ويجتمع بمحمود عباس

بلينكن يصل رام الله ويجتمع بمحمود عباس

2023-11-05 / 11:11
Photo of عمليات دهم إسرائيلية ومواجهات مسلحة توقع ق_تلى وجرحى

عمليات دهم إسرائيلية ومواجهات مسلحة توقع ق_تلى وجرحى

2023-11-05 / 10:13
Photo of مسيرة الإيطاليين في ميلانو رفضا للعدوان الإسرائيلي على عزة

مسيرة الإيطاليين في ميلانو رفضا للعدوان الإسرائيلي على عزة

2023-11-05 / 00:00
Photo of غزارة القصف الجوي…حماس تعلن عن فقدان 60 أسيرا اسرائيليا

غزارة القصف الجوي…حماس تعلن عن فقدان 60 أسيرا اسرائيليا

2023-11-04 / 23:47
Photo of حرب الأنفاق…هل وقعت اسرائيل في مستنقع غزة؟

حرب الأنفاق…هل وقعت اسرائيل في مستنقع غزة؟

2023-11-04 / 21:16
Photo of نقيب الصحفيين الفلسطينيين: المغرب بقيادة الملك سند قوي للشعب الفلسطيني

نقيب الصحفيين الفلسطينيين: المغرب بقيادة الملك سند قوي للشعب…

2023-11-04 / 19:38
Photo of أبوعبيدة: نخوض حربا ستدرّس في العالم وسيخلدها التاريخ

أبوعبيدة: نخوض حربا ستدرّس في العالم وسيخلدها التاريخ

2023-11-04 / 18:42

‫13 تعليقات

  1. المستنع الذي وقع فيه نتنياهو البليد واحباط معنويات جنوده,جعل وزراءه يتخبطون ويدلون بكلام فارغ وغير منطقي بتاتا. هل ستسلك اسرائيل اذا القت قنبلة نووية على غزة?

    رد

  2. في حالة قصف اسرائيل لغزة بقنبلة نووية فالامور ستخرج عن سيطرتها وستدخل أطراف أخرى في الحرب..

    رد

  4. الى متى سنبقى نائمين على ما يحدث في غزة فهو مخطط لتدميرها والقضاء عليها.حسبنا الله ونعم الوكيل..

    رد

  5. استخدمت جميع أنواع الأسلحة المحضورة في العالم في غزة دون مراعاة اطفالها ونسائها ..

    رد

  6. فلسطين تستغيث والعرب ساكتين والكل يتفرج وساكت ولكن رب السموات والارض قال ستنتصر فلسطين. إنا النصر قريب يافلسطين فصبر جميل والله المستعان..

    رد

  7. اللهم إني استودعتُك فلسطين أهلَها كبارَها وصغارَها رجالَها ونساءَها شبابَها وبناتِها فاحفظها يا ربنا من كل سوء ..

    رد

  8. لا فائد في العرب ونحن نتفرج على تلك البراعم يموتون بموت لا استطيع التعبير عنه بشتى أنواع العذاب والالم..

    رد

  12. وهل تركتم شيء لم تفعلوه ياصهاينة ياارهابيين، لقد قصفتم بالنووي وحميع الأسلحة المحرمة ولم يبق لكم سوى الاعتراف بالهزيمة من طرف فئة قليلة من الحاهدين، وترجعوا من حيث اتيتم، وتتركوا الارض لاهلها، اما الحكام العرب المتخاذلين فلهم من الله مايستحقون، وحسبنا الله ونعم الوكيل

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق