وزير ..إسرائيل تدرس إمكانية قصف غزة بقنبلة نووية
قال الناطق العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري صباح اليوم الأحد، إن القوات الإسرائيلية هاجمت 2500 هدف داخل قطاع غزة منذ بدء العملية البرية، وإنها تواصل خوض المعارك وجها لوجه، مثلما تواصل توجيه الطائرات لتدمير البنى التحتية لـ”الإرهاب” بحسب تعبيره
وضمن هذا المسعى، تواصل الخارجية الإسرائيلية إطلاع صحافيين ودبلوماسيين أجانب على “فيلم يوثّق جرائم حماس في طوفان الأقصى داخل مستوطنات غلاف غزة” وفق مزاعمها.
وتعبيرا عن حالة الإحباط التي بدأت تظهر تدريجيا في الجانب الإسرائيلي مع استمرار الحرب دون تحقيق مكاسب عسكرية ثمينة رغم النار والدمار، قال وزير التراث اليهودي عاميحاي إلياهو في حديث إذاعي اليوم الأحد، إن إسرائيل تدرس إمكانية إلقاء قنبلة نووية على غزة.
وفي سياق الحديث عن الاحتجاجات، شهدت إسرائيل للمرة الأولى مظاهرات واسعة في عدة مدن هاجمت الحكومة ووصفت نتنياهو بالقاتل، وتطالب بالإفراج الفوري عن الأسرى والمخطوفين من خلال صفقة تبادل ومفاوضات تسبق التوغّل البري في القطاع، معربين عن قلقهم البالغ من أن القصف العشوائي يقتل أقرباءهم داخل القطاع، وهذا ما أشار له بيان “حماس” أمس حول ارتفاع عدد قتلى الأسرى الإسرائيليين جراء القصف إلى 60.
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المستنع الذي وقع فيه نتنياهو البليد واحباط معنويات جنوده,جعل وزراءه يتخبطون ويدلون بكلام فارغ وغير منطقي بتاتا. هل ستسلك اسرائيل اذا القت قنبلة نووية على غزة?
في حالة قصف اسرائيل لغزة بقنبلة نووية فالامور ستخرج عن سيطرتها وستدخل أطراف أخرى في الحرب..
لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم أنصرهم نصرا عزيزا يارب..
الى متى سنبقى نائمين على ما يحدث في غزة فهو مخطط لتدميرها والقضاء عليها.حسبنا الله ونعم الوكيل..
استخدمت جميع أنواع الأسلحة المحضورة في العالم في غزة دون مراعاة اطفالها ونسائها ..
فلسطين تستغيث والعرب ساكتين والكل يتفرج وساكت ولكن رب السموات والارض قال ستنتصر فلسطين. إنا النصر قريب يافلسطين فصبر جميل والله المستعان..
اللهم إني استودعتُك فلسطين أهلَها كبارَها وصغارَها رجالَها ونساءَها شبابَها وبناتِها فاحفظها يا ربنا من كل سوء ..
لا فائد في العرب ونحن نتفرج على تلك البراعم يموتون بموت لا استطيع التعبير عنه بشتى أنواع العذاب والالم..
ربما ستقوم الحرب العالمية الثالثة في حالة إطلاق القنبلة النووية ..
ندين ونستنكر بشدة ما يقع في غزة..
حسبي الله ونعم الوكيل. الحرب لم تتوقف بعد الى متى هذا المسلسل من القتل والتشريد ..
وهل تركتم شيء لم تفعلوه ياصهاينة ياارهابيين، لقد قصفتم بالنووي وحميع الأسلحة المحرمة ولم يبق لكم سوى الاعتراف بالهزيمة من طرف فئة قليلة من الحاهدين، وترجعوا من حيث اتيتم، وتتركوا الارض لاهلها، اما الحكام العرب المتخاذلين فلهم من الله مايستحقون، وحسبنا الله ونعم الوكيل
هذا وزير بلا بلا، سيكون أصله من الجزائر