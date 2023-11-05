” تـٍلِيكُومُوند” الوزير وهبي … حـَـالٍــقـَة !!!
ونحن نتابع خَدْلَــقـَات الوزير وهبي وخرجاته التي يريد بها إصلاح الأسرة يـُطرح لدينا سؤال عويص ..هل وزير العدل يفهم العربية جيدا ..وهل الوزير يستخلص الدروس من خطابات الملك أم أن حماسته تخرجه دون شعور عن الصف ..؟
لاشك أن جل المغاربة يتذكرون ما قاله الملك محمد السادس في خطاب وجهه إلى أعضاء البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة حين قال «إن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، حسب الدستور، لذا نحرص على توفير أسباب تماسكها»، مشيرا إلى أن المجتمع لن يكون صالحا إلا بصلاحها وتوازنها، وإذا تفككت الأسرة يفقد المجتمع البوصلة.
فقرة واحدة من خطاب الملك تكفي ليفهم الكل أن عاهل البلاد يريد الالتفاف حول الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع …فقرة بكلمات محسوبة تتيح للأسر الفرصة لإذكاء الوعي بالقضايا ذات العلاقة بالأسر والعمل على إغلاق قوس ” الفُـرقة” وتحيين ” الحس التعاضدي ”
الوزير وهبي ..حينما يتحدث للمغاربة يأتيك الإدراك أن هذا الشخص يتناسى عـَنـْوة التفكك الذي تعيشه جل الأسر المغربية بفعل تغير بنية الأسرة ووظائفها وأدوارها كمؤسسة اجتماعية وبدل أن يستنبط ويحلل ويضرب الأخماس في الاسداس لصياغة ” إعادة اللحمة ” نجده يتولى مهمة تعريضها للضياع والإنحراف والجنوح ..
حينما يتحدث الوزير عن رغبته في حماية المرأة المغربية من زوجها ب “تـٍلِيكُومُوند” فهو يدرك جيدا أن اضافته هاته تساوي الضربة القاضية لفرصة الصلح بل وتهدد تماسك العائلة التي تشكو اصلا من البناء الهش بسبب الظروف الاقتصادية التي فرضت نفسها على معيش الناس وحدّت بشكل كبير من اجتماع الأفراد داخل عائلة متماسكة / قنوعة
“تـٍلِيكُومُوند ” الوزير التي سيمنحها للنساء المغربيات كحماية لهن من أزواجهن عبر الضغط عليها للمناداة على الشرطة التي تعلم مسبقا طريق الوصول إلى الضحية المفترضة شيء مرعب صراحة وتتنافى مع إهتمام الملك بالأسرة ودعوته إلى توفير أسباب تماسكها وبالتالي يمكن الجزم أن وزير العدل يغرد خارج السرب ..
كل المغاربة يدركون تمام الإدراك أن القسم الأكبر من الخلافات بين الأزواج يحصل بسبب ازدياد حجم المتطلبات وتشعّبها ؛ وهي خلافات لا تطول كثيرا وليس لها أي تأثير على الأسرة المغربية ..وحتى إن طالت وكبرت تجد في طريقها مجموعة من العوامل التي تساعد على زوالها وهي عوامل يريد الوزير التخلص منها بأي شكل من الأشكال
الوزير وهبي يريد التخلص من “عامل الوقت” ويؤسس لقاعدة جديدة يصبح فيها الأزواج ضحايا ..ولكي نفهم جيدا… فالوزير يطمح أن يُـعْدٍم جاهزية الأزواج للعيش معا وهما متخاصمين ..يريد أن يقبر قدرة كل من الزوجة والزوجة على انتظار زمن الصلح من أجل الاستمرار في الحياة ..يسعى أن تضغط الزوجة على الزر ليصبح الزوج مُتّهما وبالتالي تستحيل الحياة ..يريد أن تضغط الزوجة على زر ” التليكوموند” لينتقل الجميع الى المخفر ومنه كل إلى حال سبيله … إن وهبي يعرف جيدا معنى ” عَيْطَتْ ليه مرتو عل البوليس ” ” دخلاتو مرتو للمحكمة” ؛ فالدخول في هاته المتاهة سيحيل بكل تأكيد على الانشقاق وبالتالي ” ضياع أسرة”
..الوزير وهبي يسعى للتخلص من صيغ ” الخيط الابيض ” ويؤسس لقاعدة جديدة اسمها زَرْبًت علِيه مَرْتُو ” وهو على علم – أي الوزير – بأن الزوج الذي سيتابع دراما حضور ” البوليس ” واعتقاله واستنطاقه ستنتهي بايقاض الرجولة فيه وإعماله القولة السائدة ” الله يعطيني معاها الغراق ” .
وزير العدل ..الظاهر انه يريد ان يدخل الزوجين مباشرة في بداية النهاية ضاربا عرض الحائط قيمنا التي تجعلنا نحتكم للآباء والأمهات بغية رأب الصدع الذي هز فجأة البنيان ويريد ان نحتكم بسرعة لتاكتيك بوليسي دون العمل بقول الله تعالى (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) النساء
الوزير وهبي فكر بعناية في ” تليكوموند الطلاق ” ونسي ان الله عزو جل قال في محكم كتابه وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) .النساء : 128
بل سنذهب لنطرح امام وهبي ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أمورا يجوز فيها للمرء أن يكذب، منها الإصلاح بين الناس، قال صلى الله عليه وسلم: “ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا” رواه البخاري.
اطروحة ” تليكوموند الوزير ” كانت جافة وحادة وغير محمودة وعدوانية وعكسية النتائج لأنها مستخلصة من فكر رجل لا يؤمن بالرجوع الى ” مستشار زواج ” او ” جلسات علاج ” او ” التحدث للتعرف عن الأخطاء ” او ” خلق لجن مهتمة بادارة الخلافات ” … الرجل ترك كل الحلول فأوصى بتليكوموند تضغط عليها الزوجة من أجل أن تتحول الخلافات الى مزايدات ومنها الى انفصالات …سيادة الوزير .. انك تخالف أوامر الملك ..جلالته يطالب باللحمة وانت تقارب “التفرقة “…إنها الحالقة …!!!
13 تعليقات
على وزارة العدل والحريات الحفاظ على التماسك الأسري لأنه ركيزة المجتمع..
كلام في الصميم. حسبي الله ونعم الوكيل.
ضرب في المجتمع وحاولة تفرقة الأسرة وهذا لا يتناسب مع مبادئنا وقيمنا ..
يجب تنزيل مضامين الخطاب الملكي السامي للحفاظ على التوازن الأسري وتماسكه..
كلما ابتعدنا عن شرع الله إلا وأصابنا الذل والهلاك .اللهم ردنا اليك ردا جميلا..
لا قانون فوق شرع الله والمرأة أخذت حقها إن شخص الذي يجب عليه المطالبة بحقوقه في هذا الزمان فهو الرجل ..
المرأة لها حكمها في الإسلام والرجل له حكمه في الإسلام وهذا إن كنا مسلمين والكل يعرف مسؤوليته ولا داعي لتشتيت الأسرة..
الله يهدي ما خلق ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ..
قانون الأحوال الشخصية فيه ظلم كبير للرجل تدمير وخراب خصوصا اذا تخاصم مع زوجته ممكن أن يزج به القانون في السجن وبالتالي الضحية هم الاطفال اين العدل..
«الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقو من اموالهم». القوامة هي تكليف الرجل وليس للمرءاة ..
في حالة انفصال الزوجين من الذي يتحمل مسؤولية الأطفال.فالطفل مسؤولية الدولة عليها أن توفر له حقوقه..
Ministre de la justice
Je sais qu il fait que de la merde, mais pas à ce point.
Il est sérieux ????
الوزير. البليد وزير القبل….. مع الوزيرات،الفاسقات، في،ساحات الاضرحة والله لوكنت مسؤؤلا،من الساحة السجن ياناشر،الرذيلة، والشدوظ الجنسي والفساد،في البلاد اف منك ومن حكومتك،الفاشلة ونهايتكم قريبة إلى مزبلة التاريخ والله يمهل ولايهمل