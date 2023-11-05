” الأحرار” وحزب الشعب النمساوي يبرمان اتفاق شراكة بشأن تكوين النخب السياسية

هبة بريس

أبرم حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الشعب النمساوي، اتفاقا للشراكة والتعاون، يهم على الخصوص التكوين في تدبير الشأن السياسي، لفائدة أعضاء المنظمات الموازية لحزب الأحرار، لاسيما الشباب والنساء، وذلك خلال الاجتماع الذي انعقد السبت في الرباط، وضم أعضاء المكتب السياسي لحزب الأحرار، مع وفد من الأكاديمية السياسية لحزب الشعب النمساوي.

ويروم الاتفاق تمكين أعضاء المنظمات الموازية لحزب الأحرار من آليات الممارسة السياسية، إذ أكد أعضاء المكتب السياسي أن رئيس الحزب عزيز أخنوش، يولي أهمية بالغة للتكوين المستمر لنخبه السياسية، ومنفتح بشكل كلي على جميع المكونات السياسية الدولية، من أجل تبادل الخبرات والتعاون في ميدان التكوين.

وجرى خلال هذا اللقاء، استعراض الإصلاحات التي نفذتها بلادنا على كافة الأصعدة، بقيادة جلالة الملك، والتنويه بجهود حكومة أخنوش، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، على صعيد تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، عبر تنزيل المشاريع الاجتماعية والتنموية.

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