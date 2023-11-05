” الأحرار” وحزب الشعب النمساوي يبرمان اتفاق شراكة بشأن تكوين النخب السياسية

2023-11-05 / 09:06
10
هبة بريس

أبرم حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الشعب النمساوي، اتفاقا للشراكة والتعاون، يهم على الخصوص التكوين في تدبير الشأن السياسي، لفائدة أعضاء المنظمات الموازية لحزب الأحرار، لاسيما الشباب والنساء، وذلك خلال الاجتماع الذي انعقد السبت في الرباط، وضم أعضاء المكتب السياسي لحزب الأحرار، مع وفد من الأكاديمية السياسية لحزب الشعب النمساوي.

ويروم الاتفاق تمكين أعضاء المنظمات الموازية لحزب الأحرار من آليات الممارسة السياسية، إذ أكد أعضاء المكتب السياسي أن رئيس الحزب عزيز أخنوش، يولي أهمية بالغة للتكوين المستمر لنخبه السياسية، ومنفتح بشكل كلي على جميع المكونات السياسية الدولية، من أجل تبادل الخبرات والتعاون في ميدان التكوين.

وجرى خلال هذا اللقاء، استعراض الإصلاحات التي نفذتها بلادنا على كافة الأصعدة، بقيادة جلالة الملك، والتنويه بجهود حكومة أخنوش، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، على صعيد تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، عبر تنزيل المشاريع الاجتماعية والتنموية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نشرة إنذارية.. رياح قوية مع تطاير الغبار وتساقطات ثلجية

نشرة إنذارية.. رياح قوية مع تطاير الغبار وتساقطات ثلجية

2023-11-05 / 13:34
Photo of خنيفرة : السلطات تنقذ ثلاث أطفال تخلا عنهم والديهما بالشارع العام

خنيفرة : السلطات تنقذ ثلاث أطفال تخلا عنهم والديهما…

2023-11-05 / 12:39
Photo of ” تـٍلِيكُومُوند” الوزير وهبي … حـَـالٍــقـَة !!!

” تـٍلِيكُومُوند” الوزير وهبي … حـَـالٍــقـَة !!!

2023-11-05 / 09:15
Photo of طقس الأحد.. أجواء غائمة مع نزول قطرات مطرية متفرقة

طقس الأحد.. أجواء غائمة مع نزول قطرات مطرية متفرقة

2023-11-05 / 09:01
Photo of العيون الساقية الحمراء…المشاريع التنموية تواصل طريقها

العيون الساقية الحمراء…المشاريع التنموية تواصل طريقها

2023-11-04 / 23:53
Photo of خطيب لهبيل يشرف على تدشين مشاريع تنموية بجماعات بجهة بني ملال خنيفرة

خطيب لهبيل يشرف على تدشين مشاريع تنموية بجماعات بجهة…

2023-11-04 / 22:57
Photo of تارودانت : درك اولاد التايمة يطيح بمغتصبي طفل قاصر تحت التهديد

تارودانت : درك اولاد التايمة يطيح بمغتصبي طفل قاصر…

2023-11-04 / 21:45
Photo of بنسعيد: خصصنا 312 مليون درهم لتعزيز البنيات الثقافية والشبابية بجهة كلميم واد نون

بنسعيد: خصصنا 312 مليون درهم لتعزيز البنيات الثقافية والشبابية…

2023-11-04 / 19:48
Photo of نقيب الصحفيين الفلسطينيين: المغرب بقيادة الملك سند قوي للشعب الفلسطيني

نقيب الصحفيين الفلسطينيين: المغرب بقيادة الملك سند قوي للشعب…

2023-11-04 / 19:38
Photo of بعد مقاطعتها لاجتماعه الأخير…النقابات تراسل بنموسى لهذا السبب

بعد مقاطعتها لاجتماعه الأخير…النقابات تراسل بنموسى لهذا السبب

2023-11-04 / 19:33

‫10 تعليقات

  2. غريب هذا الأمر. حزب الشعب النمساوي حزب عنصري وإسلاموفوبي معروف. فهل حزب الأحرار يعلم ذلك؟ إذا كان الحزب المغربي ورئيسه يعلمان ذلك، فهذا أمر خطير، لأن يصبح متواطأ معه، أما إذا كان يجهل ذلك، فعليه أن يثقف نفسه ويحارب جهله السياسي.

    رد

  4. بالتوفيق والنجاح النخب السياسية نتمنى ان يكون عندها تكوين أكاديمي مستمر مع التجربة في الميدان ..

    رد

  6. يجب على النخب السياسية ان يكون لديها تكوين عالي جدا لمواجهة التحديات الكبرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية…

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق