” الأحرار” وحزب الشعب النمساوي يبرمان اتفاق شراكة بشأن تكوين النخب السياسية
أبرم حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الشعب النمساوي، اتفاقا للشراكة والتعاون، يهم على الخصوص التكوين في تدبير الشأن السياسي، لفائدة أعضاء المنظمات الموازية لحزب الأحرار، لاسيما الشباب والنساء، وذلك خلال الاجتماع الذي انعقد السبت في الرباط، وضم أعضاء المكتب السياسي لحزب الأحرار، مع وفد من الأكاديمية السياسية لحزب الشعب النمساوي.
ويروم الاتفاق تمكين أعضاء المنظمات الموازية لحزب الأحرار من آليات الممارسة السياسية، إذ أكد أعضاء المكتب السياسي أن رئيس الحزب عزيز أخنوش، يولي أهمية بالغة للتكوين المستمر لنخبه السياسية، ومنفتح بشكل كلي على جميع المكونات السياسية الدولية، من أجل تبادل الخبرات والتعاون في ميدان التكوين.
وجرى خلال هذا اللقاء، استعراض الإصلاحات التي نفذتها بلادنا على كافة الأصعدة، بقيادة جلالة الملك، والتنويه بجهود حكومة أخنوش، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، على صعيد تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، عبر تنزيل المشاريع الاجتماعية والتنموية.
10 تعليقات
النخب السياسية علينا أن تتكون باستمرار لأنها لديها مسؤوليات كبيرة ..
غريب هذا الأمر. حزب الشعب النمساوي حزب عنصري وإسلاموفوبي معروف. فهل حزب الأحرار يعلم ذلك؟ إذا كان الحزب المغربي ورئيسه يعلمان ذلك، فهذا أمر خطير، لأن يصبح متواطأ معه، أما إذا كان يجهل ذلك، فعليه أن يثقف نفسه ويحارب جهله السياسي.
حبذا لو نقلت الفكرة لباقي الأحزاب السياسية الأخرى..
بالتوفيق والنجاح النخب السياسية نتمنى ان يكون عندها تكوين أكاديمي مستمر مع التجربة في الميدان ..
التجمع الوطني للأحرار هو الحزب المهيمن في التشكيلة الحكومية..
يجب على النخب السياسية ان يكون لديها تكوين عالي جدا لمواجهة التحديات الكبرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية…
مرحبا بالحزب الشعبي النمساوي بالمغرب ..
اللهم احفظ بلدنا وملكنا وارزقنا الأمن والاستقرار..
المغرب ولله الحمد يتوفر على كفاءات وطنية عالية التكوين ..
موفقين ان شاء الله تعالى في خدمة الصالح العام..