طقس الأحد.. أجواء غائمة مع نزول قطرات مطرية متفرقة

2023-11-05 / 09:01
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بأجواء غائمة جزئيا إلى محليا غائمة في غالب الأحيان.

ومن المرتقب، أيضا، نزول أمطار ضعيفة أو قطرات مطرية متفرقة بكل من السهول الشمالية والوسطى والريف، لتصل خلال الليلة الموالية إلى مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وإلى السواحل الممتدة ما بين تيزنيت وطرفاية.

وسيتم تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وبشمال الأقاليم الجنوبية

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04 و10 درجات بكل من مرتفعات الأطلس، والريف، والهضاب العليا الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 18 و22 درجة بالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 11 و17 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان، وتدريجيا سيصبح جد قوي الهيجان إلى خطير عند طلوع النهار ما بين أصيلة وطرفاية.

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‫6 تعليقات

  4. جاء في الذكر الحكيم:«وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ » بالماء تحيا الحياة ..

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  5. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ..

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