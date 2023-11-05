انطلاق فعاليات الدورة السادسة للمهرجان الدولي لآلة القانون في هذا التاريخ

2023-11-05 / 00:13
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القسم الفني: هبة بريس

ينظم المعهد الأكاديمي للفنون، التابع لأكاديمية المملكة المغربية، بتعاون مع “رياض القانون” الدورة السادسة للمهرجان الدولي لآلة القانون يومي 8و9 نونبر 2023.

ويدخل هذا النشاط في إطار اهتمام أكاديمية المملكة المغربية بمواكبة التجارب الموسيقية الأصيلة، وبالتطور الذي يشهده العزف على بعض الآلات، ومنها آلة القانون، وذلك بهدف التحفيز على تكوين جيل جديد من العازفين على هذه الآلة، وتشجيع البحث فيها.

وستشهد فعاليات هذا المهرجان تقديم محاضرة للباحث والعازف اللبناني على آلة القانون “إلي الأشقر” في موضوع “تاريخ آلة القانون وتطورها”، كما ستشارك نخبة من الموسيقيين الكبار في الأوراش المنظمة لفائدة العازفين الشباب في هذه الدورة، وفقرات الماستر كلاس، من بينهم المصري ماجد سرور، والتركي كوكسيل باكطاجير، والسوري يامن جذبة، وعازفين مغاربة فرضوا ذواتهم في العزف على آلة القانون، من بينهم عبد الناصر مكاوي، منصور قليعي وهبة مكاوي.

وبهذه المناسبة سيُكرِّم المهرجان المُلَحن، وقائد الأوركسترا المغربي الأستاذ رشيد الركراكي اعتبارا لمجهوداته التي بذلها من أجل الموسيقى، تلحينًا، وتوزيعًا، وتكوينًا، وإدارةً.

ستنظم فعاليات اليوم الأول يوم الأربعاء 8 نونبر بمسرح محمد الخامس على الساعة السادسة والنصف مساءً، حيث ستُخصص مداخيله لفائدة ضحايا زلزال الحوز، وتقدم فقرات يوم الخميس 9 نونبر بمقر أكاديمية المملكة المغربية على الساعة السابعة مساء

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