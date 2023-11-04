العيون الساقية الحمراء…المشاريع التنموية تواصل طريقها

هبة بريس_ الرباط

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، يوم السبت 4 نونبر2023، بزيارة ميدانية لإقليمي العيون وبوجدور، لتدشين مشروعين فلاحيين تندرج في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر والنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية اللذين أطلقهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وكان مرفوقا بوالي جهة العيون الساقية الحمراء، وعامل إقليم بوجدور، ورئيس الجهة، ومنتخبين، ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة.

تدشين وحدة لمعالجة الحليب وإنتاج الياغورت على مستوى الجماعة الترابية فم الواد، التابعة لإقليم العيون، قام الوزير بتدشين وحدة لمعالجة الحليب وإنتاج الياغورت، التي تم إنجازها من طرف المديرية الجهوية للفلاحة لجهة العيون الساقية الحمراء والتي تندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.

يهدف هذا المشروع إلى تثمين الحليب، وتنويع الإنتاج، وتحسين دخل المستفيدين وكذا خلق فرص عمل جديدة.

باستثمار إجمالي قدره 46 مليون درهم، تم إنشاء هذه الوحدة على مساحة 3000 متر مربع، وتضم معدات لمعالجة حليب الأبقار وإنتاج الياغورت.

مشروع لإنتاج العلف بفم الواد، قام الوزير كذلك بزيارة وحدة لإنتاج العلف) الوجبة المختلطة (تسيرها تعاونية فلاحية للحليب باستثمار إجمالي قدره 8 مليون درهم، وبدعم من الصندوق الفلاحي ب 0.8 مليون درهم، تم إنشاء هذا المشروع على مساحة 1000 متر مربع.

يهدف هذا المشروع إلى توحيد الوجبة الغذائية للقطيع، وتحسين النسل عند القطيع، وتحسين وتوحيد جودة الحليب، والزيادة في إنتاج الحليب، وخلق فرص الشغل لأبناء المنطقة وتحسين دخل الفلاحين.

التهيئة الهيدروفلاحية للمدار السقوي أوديات تيوس على مستوى الجماعة الترابية كلتة زمور، إقليم بوجدور، قام الوزير بتدشين مشروع التهيئة الهيدروفلاحية على مساحة 250 هكتار. يندرج هذا المشروع كذلك في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، باستثمار إجمالي قدره 121.36 مليون درهم، يهم هذا المشروع، المزود بالألواح الشمسية، سقي 250 هكتار من الذرة الكلئية ويهدف إلى تثمين مياه السقي، وزيادة إنتاج الحليب ب 11 مليون لتر إضافي وإنتاج 15000 طن إضافية من الاعلاف.

كما سيمكن من خلق قيمة فلاحية مضافة تقدر ب 22 مليون درهم، وتحسين دخل الفلاحين وخلق 18000 يوم عمل.

يشمل المشروع حفر وتجهيز 6 آبار بعمق 320 متر وإنشاء 3 صهاريج لتخزين مياه السقي، والتجهيز الداخلي للضيعات الفلاحية بالري الموضعي على 250 هكتار، وبناء وتجهيز محطة الضخ والتصفية والتسميد، وبناء ورشة عمل، وتهيئة المسالك الداخلية والسياج الخارجي، بالإضافة إلى التهيئة الهيدروفلاحية لري أشجار الطلح (مصدات الرياح).

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