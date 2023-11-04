غزارة القصف الجوي…حماس تعلن عن فقدان 60 أسيرا اسرائيليا

2023-11-04 / 23:47
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هبة بريس_ الرباط

في تطور لافت،  قد يزيد من حجم الضغوط على حكومة نتنياهو في مواجهة الجبهة الداخلية الملتهبة، كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، عن معطيات تفيد بفقدان أزيد من 60 أسيرا من الأسرى الإسرائيليين جراء القصف المتواصل على قطاع غزة.

يأتي هذا الإعلان قبيل الاحتجاجات التي تعرفها اسرائيل للمطالبة بالإسراع لتحرير الأسرى لدى حماس، في الوقت الذي أكدت فيه هذه الأخيرة، أن عمليات البحث أبانت عن فقدان مايقارب 23 جثة تحت الأنقاض.

ويذكر، أن كتائب القسام قد أعلنت أنها تحتجز 200 أسير من نحو 250 إسرائيليا في المجمل أسرتهم فصائل المقاومة الفلسطينية في عملية طوفان الأقصى، كما أنها أعلنت عزمها الإفراج عن المدنيين منهم حالما تسمح الظروف الميدانية. وقد أطلقت بالفعل سراح 4 أسيرات لدواع إنسانية.

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تعليق واحد

  1. كما تبين ان المغرب وكل الدول العربية يحكمها صهاينة تحت غطاء الاسلام ، هل يرضى الحكام بما يقع في غزة ؟؟؟؟ والله حتى الحيوانات تحركت مشاعرهم

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