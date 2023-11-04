البطولة الاحترافية.. الجيش الملكي يقسو على يوسفية برشيد وينفرد بالصدارة

حقق الجيش الملكي فوزا كبيرا أمام ضيفه يوسفية برشيد بأربعة أهداف لواحد، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثامنة من البطولة الاحترافية.

افتتح لامين دياكيتي التسجيل للجيش الملكي في الدقيقة 2، وأضاف أحمد حمودان ثاني الأهداف في الدقيقة 13، وقلص اللاعب صالح السلامي الفارق لليوسفية في الدقيقة 66، قبل أن يوقع إسماعيل أغورو الهدف الثالث للفريق العسكري في الدقيقة 85 من ضربة جزاء، وعاد نفس اللاعب ليوقع الهدف الرابع في الدقيقة 96.

وانفرد الجيش الملكي مؤقتا بصدارة البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة، بينما توقف رصيد يوسفية برشيد عند 5 نقاط في المركز الخامس عشر.

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