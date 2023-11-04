هدف واحد يفصل النصيري عن معادلة رقم بن مبارك في “الليغا”

بات الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية على بعد هدف واحد فقط من معادلة رقم مواطنه العربي بن مبارك كأكثر لاعب مغربي تسجيلا للأهداف في الدوري الإسباني.

ويملك النصيري حاليا 57 هدفا في الدوري الإسباني، ويبتعد بفارق هدف واحد فقط عن “الجوهرة السوداء” الراحل العربي بن مبارك، الذي يعتبر أكثر لاعب مغربي تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإسباني برصيد 58 هدفا.

وسجل النصيري 57 هدفا في الليغا الإسبانية حتى الآن، بينها 39 هدفا بقميص إشبيلية و13 هدفا بقميص ليغانيس و5 أهداف بقميص مالقة.

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