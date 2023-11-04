طنجة.. توقيف عشريني وحجز 878 قرص طبي مخدر

2023-11-04 / 22:07
1
هبة بريس_ الرباط

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمنطقة بني مكادة بولاية أمن طنجة، مساء اليوم السبت 4 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، وهو في حالة تلبس بحيازة 878 قرص طبي مخدر.

وقد تم توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة السكة الحديدية عندما كان يعتزم السفر نحو مدينة مكناس، وهو متلبس بنقل وحيازة شحنة من المؤثرات العقلية المحجوزة، تتكون من مخدر الإكستازي والأقراص الطبية المخدرة من نوع ريفوتريل ونورداز، فضلا عن سترة وشارة نظامية يجري التحقق من مصدرها والغاية من حيازتها.

وقد تم إيداع المشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة المتورطين المحتملين في جلب وتهريب هذا النوع من المخدرات.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد انقلاب سيارته…مدير مؤسسة تعليمية بسطات ينجو من موت محقق

بعد انقلاب سيارته…مدير مؤسسة تعليمية بسطات ينجو من موت…

2023-11-04 / 22:38
Photo of محاولة سرقة وكالة لتحويل الأموال تجر شخصا للاعتقال بالبيضاء

محاولة سرقة وكالة لتحويل الأموال تجر شخصا للاعتقال بالبيضاء

2023-11-04 / 22:11
Photo of “بوفا” الدروة..تنسيق أمني يطيح ب11 شخصا

“بوفا” الدروة..تنسيق أمني يطيح ب11 شخصا

2023-11-04 / 20:06
Photo of مصرع شخص واصابة آخرين في انفجار ضواحي شفشاون

مصرع شخص واصابة آخرين في انفجار ضواحي شفشاون

2023-11-03 / 17:00
Photo of البيضاء.. العثور على جث.ة شخص متحللة داخل “كراج” + فيديو

البيضاء.. العثور على جث.ة شخص متحللة داخل “كراج” +…

2023-11-01 / 09:50
Photo of العثور على جث.ة أربعيني تحت قنطرة للسكة الحديدية بضواحي وجدة

العثور على جث.ة أربعيني تحت قنطرة للسكة الحديدية بضواحي…

2023-10-31 / 15:30
Photo of تازة.. انتشال جث.ة طفل غرق في وادي

تازة.. انتشال جث.ة طفل غرق في وادي

2023-10-31 / 13:13
Photo of البوليساريو” تتبنى تفجيرات السمارة “الإرها.بية”

البوليساريو” تتبنى تفجيرات السمارة “الإرها.بية”

2023-10-29 / 22:29
Photo of رئيس الشرطة القضائية بعين السبع يفك لغز ج.ريمة سفاح ق.تل ثلاثة أشخاص” فيديو”

رئيس الشرطة القضائية بعين السبع يفك لغز ج.ريمة سفاح…

2023-10-29 / 22:20
Photo of اولاد التايمة : بائع سجائر يطعن شخصا ويحاول الان.تحار

اولاد التايمة : بائع سجائر يطعن شخصا ويحاول الان.تحار

2023-10-28 / 16:23

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق