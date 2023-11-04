طنجة.. توقيف عشريني وحجز 878 قرص طبي مخدر

هبة بريس_ الرباط

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمنطقة بني مكادة بولاية أمن طنجة، مساء اليوم السبت 4 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، وهو في حالة تلبس بحيازة 878 قرص طبي مخدر.

وقد تم توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة السكة الحديدية عندما كان يعتزم السفر نحو مدينة مكناس، وهو متلبس بنقل وحيازة شحنة من المؤثرات العقلية المحجوزة، تتكون من مخدر الإكستازي والأقراص الطبية المخدرة من نوع ريفوتريل ونورداز، فضلا عن سترة وشارة نظامية يجري التحقق من مصدرها والغاية من حيازتها.

وقد تم إيداع المشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة المتورطين المحتملين في جلب وتهريب هذا النوع من المخدرات.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة.

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